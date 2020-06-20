影／國中生遭撞飛2層樓高斷腿…隔天回神嚇哭　劫車匪15年前同手法搶過200萬賓士

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記者陳豐德／新北報導

新北市蘆洲區14歲的黃姓男國中生，19日下午4點多下課準備返家，在經過蘆洲復興路準備過馬路時，突然遭一輛被搶匪挾持的轎車撞上，黃少飛了將近2層樓高後落地滾地，造成他小腿嚴重骨折變形，當下嚇到不知道該怎麼反應，直到今天家長慰問之下才終於哭了出來。

黃姓少年就讀蘆洲區某國中，當時正是下課返家時間，母親表示當時他就站在斑馬線邊，左右看完來車後準備過馬路，突然就被一輛逆向的轎車攔腰撞上，整個人飛到車子上，翻滾了好幾圈後才落地，不僅頭部有撕裂傷、全身挫傷，手肘還縫了7針，最嚴重的是右小腿嚴重骨折變形，需要時間靜養。

▼蘆洲國中生被挾持暴衝的轎車撞飛骨折。（圖／記者陳豐德翻攝）



回顧整起案情，無業的水電工劉男（38歲）有搶奪及詐欺等前科，19日他從樹林騎車到蘆洲復興路找尋下手目標，將機車停在超商附近後，鎖定剛買完水坐在車上休息的郭姓女子（23歲），他拿出預藏的小刀，一拉駕駛座車門竟恰巧沒鎖，他隨即上車把脖子架在郭女脖子上，陰冷地說：「不要怕，往前開！」

郭女驚慌失措，車子跨越對向車道逆向行駛，先撞上騎腳踏車的陳姓婦人（60歲），隨後再撞上一名準備過馬路的黃姓少年，直到撞上前方3輛車後車輛才停下，全程約150公尺；劉男見行跡敗露趕緊跳車逃跑，還在副駕駛座留下犯案用的刀具，附近熱心民眾立即上前協助追捕，但劉男跑到一處大樓的地下室後便逃逸無蹤。其中騎腳踏車的陳姓婦人傷勢最嚴重，因為顱內出血，送往馬偕醫院急救後至今仍昏迷不醒。

▼國中生無辜被撞飛2層樓高。（圖／記者陳豐德翻攝）



據查證，劉姓犯嫌2005年6月才在高雄犯下劫車案，當時高雄市二信理事邱姓主席邱被司機載到派出所對面，司機下車到鴨肉攤買麵，不料劉男卻闖進車內開走賓士座車，主席見狀驚恐跳車逃生，當時價值200萬元的車子被賤賣8萬元，沒想到事隔14年後他又再度以同樣手法犯案。

警方獲報後組成專案小組偵辦，以車追人在劉男的戶籍地埋伏，但劉男自知難逃法網，晚間8時許在母親的陪伴下前往板橋分局後埔所投案，他初步辯稱，是因為缺錢才會犯案，且郭女是自己踩的油門與他無關；但郭女卻表示，是劉男從副駕駛座伸腳踩油門才會釀禍，全案依照強盜、傷害、公共危險、妨害自由、及毀損罪嫌將劉嫌送辦。

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▼犯嫌15年前以同樣手法犯過案，劫走200萬元賓士賤賣。（圖／記者陳豐德翻攝）

