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「硬派議員」嗆苗栗國自產口罩…3月後成真！PO開賣文：一片只要2.5元

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記者許力方／綜合報導

國民黨苗栗縣議員鄭聚然3月在議會質詢時，針對「口罩荒」開罵衛生局，政府花2億元，他自己願投資600萬元買2台機器生產口罩，5個賣10元，讓家家戶戶不用排隊就可以買到，還說「不然你叫我們苗栗國做什麼？」3個月過去，他發文宣布好消息「兌現承諾」，開放縣民合法買口罩，一片只要2.5元。

「聚然的承諾，現在合法來兌現！」鄭聚然6月19日下午透過臉書發文，現今政策可以合法買賣口罩，但口罩因應需求、原物料價格飆升，導致外面口罩一個要價5元，他特別跟廠商商談，用一片2.5元的甜甜價回饋鄉親，限制每戶購買一次，每次一包，第一波就在6月22日上班日起開放，縣民只要攜帶身分證至他在頭份的服務處，就可以用125元買走一包50片入的口罩。

 ▲苗栗縣議員鄭聚然，在本屆選舉時被提當選無效之訴，一審判決結果駁回，鄭也感謝法官還他一個清白。（圖／記者黃孟珍攝）

▲▼「硬派議員」嗆苗栗國自產口罩…3月後成真！PO開賣文：一片只要2.5元。（圖／取自鄭聚然臉書）

▲鄭聚然承諾自產口罩，3個月後成真PO文開賣：一片只要2.5元。（圖／取自鄭聚然臉書）

鄭聚然的開賣文短短一天就吸引超過200多則留言，因並未提及是否為醫療級口罩，讓網友質疑「不合理比價」容易誤導，「現在是要公然違法藥事法還是公然詐欺縣民？」「衛生局不用抓嗎？」但還是有許多人留言分享、標註親友，感謝議員「佛心來也」。

鄭聚然3月11日在質詢衛生局長張蕊仙時直說，銀行行員一個口罩要戴4、5天，還有老人家耗時排隊才買到口罩，但防疫視同作戰，子彈都沒有，怎麼作戰？很多鄉親都在跟他要口罩，原本想進口口罩，但遇到很多困難，因此他轉念一想，「為什麼不能自己生產」，願意自掏腰包，投資600萬元買下2條生產線生產口罩，供應鄉親需求。

會後，鄭聚然強調，自己真的投資2台機器來生產口罩，預計5個賣10元，讓里長挨家挨戶去送，讓每個縣民每天都有口罩可以用，「誰還會去排隊？」他說，現在全世界都缺貨，政府還拘泥形式不讓人生產，為何不能讓全民生產口罩，一同解決口罩荒的問題，既然被稱為「苗栗國」，「為何不能獨立，自己生產」、「不然叫我們苗栗國做什麼？」

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▲▼「硬派議員」嗆苗栗國自產口罩…3月後成真！PO開賣文：一片只要2.5元。（圖／取自鄭聚然臉書）

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