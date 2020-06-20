北京直擊／超靈雍和宮「開三天又關」　周邊商圈苦撐...白繳80萬月租

記者任以芳／北京報導

北京計畫大推六月黃金消費季，結果爆發疫情，餐飲業生意一落千丈，景區人潮瞬間少九成，幾乎沒人敢出門。《ETtoday新聞雲》記者實際走訪北京最靈驗的寺廟雍和宮，周遭人潮冷清，6月10日才開放三天後，因為疫情又關閉。附近店家向記者表示，「原本人潮已經很少，如今又來疫情，每個月照付18萬人民幣租金（近台幣80萬），幾乎快活不下去。」

▲北京雍和宮重新開放三天又關閉。（圖／記者任以芳攝）

雍和宮是北京最古老寺廟之一，建於清朝時期，1983年被大陸國務院列為漢族佛教重點寺院。相傳不少信眾到廟裡有求必應，每逢大年初一，不少高官、商界大老都會去廟裡上香，就連外國觀光客也慕名而來。十多年來，雍和宮響亮招牌帶動周邊發展成大型商圈，每年帶來上千萬觀光人潮。

▲北京雍和宮採取雙暫停制度。（圖／記者任以芳攝）

自從年初武漢爆發疫情後，雍和宮暫時閉館，一直到6月10日才重新開放。結果，三天後碰上北京二次疫情，再次關閉，採取雙暫停制度。大門口紅色公告內容強調「暫停開放宗教活動場所，暫停一切集體宗教活動。」實際走訪附近店家非常冷清，有些店舖乾脆不做生意，有些苦撐經營，大概下午五點提前打烊。附近五道營胡同的夜生活十分熱鬧，如今也是早早關店。

▲北京雍和宮商圈苦撐經營。（圖／記者任以芳攝）

店員向記者表示，「前一波疫情剛結束，人潮至少損失九成，好不容易盼到雍和宮開門三天又關閉，月租都快燒光光。」據了解，雍和宮一帶店家租金，大約是15萬到18萬人民幣，折合台幣至少也要80多萬。疫情期間，租金曾獲得減免一半，五月份月租恢復正常。好不容易店家盼到雍和宮開館，打算端午小連假好好衝業績，沒想到疫情又來了。

▲北京黃金景點南鑼鼓巷遊客稀少。（圖／記者任以芳攝）

同樣難過日子景區還有南鑼鼓巷和什剎海，每年幫北京創造千萬觀光人潮。相較過去，平日的南鑼鼓巷也能維持六成人潮，每逢周末假日、過節長假，觀光客多到要交通管制。如今，受疫情影響，南鑼鼓巷走動的空間小，有很多老胡同不開放，像是煙袋斜街全封閉，什煞海也關閉管制。

▲遊客已經很少，南鑼鼓巷嚴格防疫控管人流。（圖／記者任以芳攝）

從今年一月底至今，幾乎快半年沒有觀光收入，南鑼鼓巷月租平均16萬上下，折合台幣也要60多萬，業者如何生存？店家向記者表示，「確實真的快撐不下去，每天開店就是燒錢，房租、水電、員工薪水，就算再精簡人事也於事無補。」目前南鑼鼓巷很多店鋪打算設下停損點，寧可押金拿不回，也不能再慘賠下去，最壞打算收攤回老家。