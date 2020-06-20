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北京直擊／「宅家裡」迎端午連假　景區超慘...石獅子比遊客多

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記者任以芳／北京報導 

端午節小連假，全大陸只有北京市民最悶了，許多社區處於半封閉狀態，如果出京城還要持有「七日核酸檢測證明」，大幅降低民眾出遊意願。《ETtoday新聞雲》記者直擊北京郊區知名的抗日景點盧溝橋，幾乎唱空城。工作人員無奈表示，「自從疫情又來，園區裡的石獅子比遊客還多！」

▼北京疫情影響，盧溝橋遊客冷清。（圖／記者任以芳攝）

▲▼北京疫情,盧溝橋,雍和宮。（圖／記者任以芳攝）

盧溝橋石獅比遊客多

走訪抗日知名景點盧溝橋，過去人山人海景象變成冷冷清清空城。整個上午只見兩名河北籍的遊客，這對退休夫妻向記者表示，因為來北京探望女兒碰上疫情，出城還要排隊做核酸檢測，乾脆留在北京，趁著景區疫情期間觀光客少，這對夫妻已經走訪盧溝橋、故宮、天壇等景點。

如今，想拍盧溝橋美景，不怕陌生人入鏡，橋上石獅子隨便拍，簡直就像包場一樣。《ETtoday新聞雲》記者發現景區小賣部全部關閉，工作人員也表示，「從年初爆發疫情後，觀光人潮減少一半以上，橋上501隻石獅子比遊客還多、還熱鬧。」如今，疫情又來，人潮只要不掛蛋就好。

▼北京盧溝橋501隻石獅子比遊客多。（圖／記者任以芳攝）

▲▼北京疫情,盧溝橋,雍和宮。（圖／記者任以芳攝）

▲▼北京疫情,故宮,雍和宮。（圖／記者任以芳攝）

▲北京故宮分流管制，一天開放8千人。（圖／記者任以芳攝）

不畏疫情故宮「人氣旺

北京故宮博物院還是照常營運，自5月1日開放，實行網路預約、錯峰限流。從12日開始，每日預約觀眾上調到8千人，分上午5千人，下午3千人。如果是外國觀光客、港澳台旅客必須在故宮官網訂票。考量防疫期間，所有商店，像是網紅角樓咖啡廳持續關閉，部分宮廷景點也不開放，遊客還是玩得很盡興。

以前故宮每天有上萬人湧入，這次《ETtoday新聞雲》記者發現，限制分流後，人潮直接少七成，故宮變得十分清爽。遊客拍照不用P圖，也不會有大媽、大爺「亂入鏡」，很多年輕人穿漢服來拍寫真集，即使在戶外也只有拍照時摘口罩，一拍完馬上又戴回去，很有防護意識。儘管疫情期間，故宮整體人氣還是很旺，預約天天額滿，也成為全北京唯一還有遊客活動的景區。

▼疫情期間故宮限縮人流，不少年輕人穿漢服來拍照。（圖／記者任以芳攝）

▲▼北京,疫情,南鑼鼓巷,故宮,商場,餐廳,防疫。（圖／記者任以芳攝）

▲▼北京,疫情,南鑼鼓巷,故宮,商場,餐廳,防疫。（圖／記者任以芳攝）

▲北京各大商場消費人潮剩兩成。（圖／記者任以芳攝）

疫情年．錢難賺

這場疫情改變北京經濟活動，原初級最慘的就是服務業，才剛拚完五一長假，迎戰黃金六月，北京市政府精心安排618消費季，大手筆發送300多萬張，總價122億人民幣的消費券，換算台幣高達512億，並且結合電商、百貨商場、餐飲各大線上、線下通路，卯起來送錢給民眾爽花，帶動實體店商機。

接受《ETtoday新聞雲》訪問台商百貨業者也表示，原本十分看好618消費季、621父親節、月底端午四天連假，七八月暑假檔期，如果消費買氣穩定，延續年底都不是問題，至少回流八成消費信心人潮，沒想到疫情攔腰截胡，一切回到原點。由於這場疫情幾乎看不到盡頭，也讓不少業者無奈，只要撐過2020不求賺錢，順利度過疫情年就好。

▼北京餐飲業縮減座位或全清空，將成為常態性模式。（圖／記者任以芳攝）

▲▼北京,疫情,南鑼鼓巷,故宮,商場,餐廳,防疫。（圖／記者任以芳攝）
 

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