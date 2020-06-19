慘摔畫面曝！2歐告公園追咬　女飼主2度遭猛扯「重擊地面」…奮力站起掩面逃命

▲監視器畫面曝光，許女一開始就慘遭猛扯跌倒。（圖／記者林悅翻攝）

記者陳韻如／台南報導

林姓男子帶著重達23公斤的愛犬「妞妞」到公園散步，卻沒有繫上繩索，讓妞妞暴衝追咬許姓女子僅17公斤的愛犬「咪魯」。事後監視器畫面曝光，咪魯為了擺脫妞妞，奮力向前奔跑，許女因此被拉扯而重摔地面2次，導致右膝、左大拇指、臉部及牙齒受傷。

監視器畫面事後曝光，而影片的一開始，許女就因為咪魯奮力猛衝而跌倒，但2隻狗仍持續扭打、追咬，許女好不容易站起來後，又再度被拉扯，最後猛撞地面，久久無法站起。

▲許女站起來後又再度被扯落，重重撞擊地面後久久不能站起。（圖／記者林悅翻攝）

事發當時，有不少民眾見狀立刻上前制止，而畫面最後，可以看見許女一手掩面，一手牽著咪魯，痛苦地逃離現場，而事後她也憤而對妞妞的飼主林男提告過失傷害。

孰料，法官審理時，林男辯稱，他都有一直牽住妞妞，「許女是被自己的狗拉倒的，與我無關」，但如今監視器畫面出爐，也打臉了林男說法，法官最後也判他拘役30天，得易科罰金3萬元。全案可上訴。

▲許女最後痛苦掩面逃離現場。（圖／記者林悅翻攝）

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