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部桃新屋分院防疫療程自製香包　幫助中風病友復健兼端午應景

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▲部立桃園醫院新屋分院職能治療師依照病友能力，安排使用不同工具進行手部訓練。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲部立桃園醫院新屋分院職能治療師依照病友能力，安排使用不同工具進行手部訓練。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

因應端午佳節將屆，衛福部部立桃園醫院新屋分院為讓中風患者透過復健訓練，物理治療師將端午節香包加入創意製作成防疫包，不但應景且兼具防疫功能，職能治療師黃顯淳指出，透過有目的活動做為治療療程，以恢復患者日常功能與生活獨立為目標，逐漸增加難度分級、調整活動等，讓患者透過復建恢復身體局部功能，患者都很開心既可應景也具有防疫創意。

新屋分院復健科每年皆舉辦多場病友會，讓病友透過活動彼此激勵以逐漸朝向回歸社會，今年因新冠肺炎疫情影響，配合中央防疫措施，院方為避免過多人群聚活動因此改變模式，將生活融入復健，復健訓練時間交由專業物理治療師指導病友製作防疫香包。

據職能治療師黃顯淳表示，一個人日常生活參與大小事都是他的本身職能，職能治療師會利用有目的活動做為治療方式，以恢復病人日常功能與生活獨立為目標，職能治療師也善用難度分級、調整活動或使用代償策略讓病友可以完成任務。

院方透過製作防疫香包與職能活動結合，治療師依照病友能力設計，讓病友以不同方式完成製作創意防疫香包，有人拿筷子夾取藥材放入香包，訓練使用筷子手部能力，也有些直接用手拿取，訓練手眼協調和手指的動作，病友完成香包後都十分有開心，創意防疫香包成果帶給病友們成就感，辛苦復健之餘也感染端午節慶氣氛。

復健科主任羅惠郁醫師也認為，中風後患者多少會造成某些動作功能受影響，除了復健訓練動作功能外，可藉由參與活動與創作讓病友看到更多生活可能，不再糾結於自己失能的部分，她提醒防疫香包製作只是輔助，主要還是需要落實勤洗手戴口罩原則，才能有效防堵病毒。

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