極端高溫熱2周「強降雨訊號」出現！「颱風爆發」時間曝光　晚了20天

記者許力方／綜合報導

中央氣象局代理局長鄭明典引述系集預報資料指出，趨勢上未來2周還是熱，27日之後降雨機率稍有提升；預估受西南風影響時，中南部偶有局部陣雨或雷陣雨。另外，災害預報士賈新興分析，最新資料顯示，颱風生成爆發期約落在7月26日之後開始，和上次預估時間晚了近20天。

氣象局預報，20日太平洋高壓持續籠罩，各地多雲到晴，僅各地山區及東北部地區午後有小範圍雷陣雨；溫度方面，各地高溫皆可達33度以上，其中大台北、基隆、宜蘭地區及中南部近山區可達36度左右，花東縱谷因缺乏海風調節，可能出現38度以上的極端高溫。

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預估21、22日（周日、下周一）西南風逐漸增強，全台炎熱、多雲到晴，午後各地山區、東北部地區有局部午後雷陣雨，高溫普遍仍在32度以上，其中大台北地區、中南部近山區及花東縱谷氣溫會更高。一直到23至26日（下周二至五）西南風影響，伴隨著水氣略增多，中南部地區有降雨機率，午後山區容易有熱對流發展，並可能擴展影響到附近地區，全台留意局部午後雷陣雨。

氣象局月長期天氣展望顯示，未來一個月各地大多多雲到晴、高溫炎熱、少雨，午後有局部短暫雷陣雨的天氣；第2周氣溫皆高於平均值，期中後部分預報成員有強降雨訊號，受西南風影響時，除了午後雷陣雨以外，中南部地區偶有局部短暫陣雨或雷陣雨。

賈新興並分析，6月3日原預估颱風生成活躍期落在7月5日，但最新指標資料顯示，有利颱風生成的環境大約在7月26日之後開始，和上次預估的時間晚了近20天，至於氣候平均開始時間則在7月24日至25日。目前整個氣候環境顯示，過去一個月的熱帶太平洋海溫有略偏冷的跡象，最近一周的聖嬰指標也來到-0.6了，這個狀況需要關注。