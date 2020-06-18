10縣市熱到發紅！花蓮極端高溫快飆上39°C　台北也熱到36.7°C

▲今天各地高溫炎熱，10縣市亮高溫警戒，已出現36度以上，甚至38度以上極端高溫。（圖／中央氣象局）

記者賴文萱／台北報導

受到太平洋高壓以及西南風沉降影響，氣象局持續發布高溫燈號警戒，今（18）日中午前後花蓮縣縱谷為紅色燈號，有連續出現38度極端高溫的機率。截至下午1點30分，花蓮富源已有38.6度高溫出現，另外，基隆及台北高溫也來到36.7度。

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▲氣象局針對10縣市發布高溫燈號，提醒避免戶外活動、慎防熱傷害。（圖／中央氣象局）

氣象局針對10縣市發布高溫警戒，花蓮縣縱谷為紅色燈號，有連續出現38度極端高溫的機率；台北市為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率；台東縣縱谷、新北市盆地以及基隆市，南投縣、台南市、高雄市、屏東縣、宜蘭縣近山區或河谷為黃色燈號，有36度以上高溫發生可能。

▲截至下午1點30分，全台高溫排行。（圖／中央氣象局）

根據氣象局觀測資料顯示，截至下午1點30分，全台高溫排行第一落在花蓮富源，高溫已來到38.6度，其次為基隆市及台北市，也已出現36.7高溫。另外，包含台東、南投及新北板橋等，高溫也都在36度上下。

氣象局表示，周五起至下周二北側鋒面逐漸南移接近台灣北部海面，台灣位於鋒面南側，西南風漸強，各地雲量增多，中南部地區清晨至上午有局部短暫陣雨或雷雨，午後各地有局部短暫雷陣雨；因降雨及雲量增加影響，高溫稍降，但仍感悶熱。

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