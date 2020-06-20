極端高溫烤東部！8縣市高溫警示　滯留鋒徘徊「今明2區有雨」

▲太平洋高壓籠罩下，未來一週高溫炎熱。（圖／翻攝中央氣象局）

記者葉國吏／綜合報導

今(20)日在太平洋高壓籠罩下，各地大多為多雲到晴的天氣。不過由於北部海面有「滯留鋒」徘徊，台灣大氣不穩，部分地區有午後雷陣雨。氣象專家吳德榮提醒，未來一週高溫炎熱，花東縱谷還有可能出現38度以上極端高溫。

吳德榮於「三立準氣象· 老大洩天機」撰稿指出，今(20)日白天起至下週一(22日)「滯留鋒」在北部海面徘徊，台灣大氣不穩定度略提高，午後山區有局部陣雨或雷雨的機率，少部分鄰近平地略受影響；明、後天清晨，陸風與西南風的輻合作用，沿海偶有零星短暫降雨。

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今日至下週一台灣在「滯留鋒」前暖氣團內，天氣晴朗，持續高溫炎熱。今日氣溫：北部24至36度、中部23至36度、南部23至36度、東部23至37度。氣象局針對花蓮縣縱谷發佈橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率；台北市、新北市、基隆市、台東縣地區，南投縣、宜蘭縣近山區或河谷為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。高雄市近山區或河谷為黃色燈號，請注意。

▲東半部要小心出現極端高溫。

最新模式模擬顯示，下週二至週五(23至26日)天氣持續高溫炎熱；水氣增多，無論因陸風與西南風的輻合作用，清晨西南部沿海的局部短暫陣雨，或者午後的局部雷陣雨，機率皆提升、降雨範圍亦較擴大。