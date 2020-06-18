梅雨鋒面周末來不來？災害預報士說話了　曝要熱到何時

▲賈新興貼出「預測6/18-6/24東亞低空大氣風場和降雨」。（圖／翻攝賈新興臉書）

記者陳俊宏／台北報導

下一波梅雨鋒面會來嗎？天氣風險公司總監、全台唯一災害預報士賈新興表示，太平洋高壓勝出，梅雨鋒面偏北過；如果6/20-6/24這波下不來，那麼今年從實際的梅雨指標來看，可能在5/28就算出梅了。

賈新興17日在臉書說，6/12發文提醒，6/20-6/24有利梅雨建立的環境指標，當時說明要視太平洋高壓的強弱而定；最新的預測顯示，南方的太平洋高壓勢力持續偏強，使得梅雨鋒面下不來了。

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▼賈新興貼出「預測6/25-7/1東亞低空大氣風場和降雨」。（圖／翻攝賈新興臉書）

▼賈新興貼出預測有利梅雨生成環境指標。（圖／翻攝賈新興臉書）

賈新興指出，梅雨鋒面的主要降雨區位於長江流域、日本、韓國，台灣主要受到太平洋高壓西南側的西南風為主，因此西風指標於6/20後持續大於0；不過，因為渦度的指標在6/26前都是小於0，因此台灣天氣相對穩定，高溫的天氣至少持續至6/22。

賈新興說，因為西南風影響水氣略偏多，故6/21雲嘉地區下午2點至4點半之間，雲量可能有一點多，看日環蝕要碰運氣了；如果6/20-6/24這波梅雨鋒面下不來，那麼今年從實際的梅雨指標來看，可能在5/28就算出梅了，最終的認定就等6月過完後的資料，再來確認。

▼實際和預測有利梅雨生成環境指標及台灣觀測降雨。（圖／翻攝賈新興臉書）

▲▼天氣預測圖。（圖／翻攝賈新興臉書）