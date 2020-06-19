用桂竹筍殼「竹籜」編端午香包　竹山長輩巧手編「美麗豹紋」香包

▲▼南投竹山鎮盛產竹子、竹筍，鎮公所邀年長者，利用當地桂竹筍筍殼（竹籜），編製小巧玲瓏，有美麗豹紋的「竹編香包」。（圖／竹山鎮公所提供，下同）

記者張弘昌／南投報導

為了讓年長者感受過端午佳節氣氛，南投竹山鎮公所活力1站中央里活力站，由公所大家長陳東睦鎮長出席，與長輩一起編獨特的「竹編香包」，用竹山盛產的桂竹「竹籜」（筍殼），編製小巧玲瓏，又有美麗豹紋的竹編香包。

一般北部或港式的肉粽，粽皮是竹籜（讀音「拓」）包綁，以大型麻竹筍，顏色淡黃色的筍殼為主；南部粽採用竹子的葉子包肉粽。竹山活力站除傳統端午包肉粽活動，也找來桂竹竹材，供年長者編製竹編香包。

南投竹山鎮是竹子的故鄉，桂竹的竹籜，雖沒有麻竹般大，但外皮有如花豹般美麗紋路，早年農家孩童會利用課餘，到竹山揀「竹筍殼」交給編製斗笠業者「賺點小錢」貼補家用。

近年傳統竹編產業式微，鮮有農友或孩童上山採竹筍殼工利用，麻竹筍殼也有進口貨。「上山揀竹殼」是竹山地區老一輩長者，年輕童年的甜美回憶。竹山鎮公所特地找來桂竹竹籜，供年長長輩編製，有著美好回憶，且擁有美麗豹紋色澤的「竹編香包」。



進入後疫情時代，長輩終於可以再度回到社區來活動，趁著媏午節日將近，竹山鎮活力站接連2天，舉辦編竹編香包以及肉粽活動，讓長輩動動手，活動活動筋骨。

竹山中央里活力站已經開辦10多年，一站中央活力站目前約有35位長輩；竹山活力站約有43位長輩齊聚一堂。竹山公所社會課長陳建中表示，多年來活力站每周一到五都會安排長輩畫畫、勞作、運動、培養藝術等，陪同鎮內長者一起學習，也讓老人家能有所依靠，找到新的生活重心，身體力行實現「活到老，學到老」。

鎮公所精心為長輩安排在地竹編香包課程，讓長者能擁有一個獨一無二的香包可以使用。鎮長陳東睦表示，竹山鎮活力站是一個很幸福的大家庭，志工認真、公所為了讓長輩能開心度過每一天，課程安排也很用心，每一位來這邊的長輩，讓活力站溫馨又充滿笑容。

歐式風情不用出國

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