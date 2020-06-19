雲端最前線／藍營將派「奇兵」？誰與陳其邁匹敵？

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對於高雄市長補選，民眾黨、國民黨仍未推出人選。欲為2022鋪路的民眾黨，主動拋「藍白合作」，但國民黨仍堅持自推人選，合作恐無望。國民黨17日也宣布，下周三（24日）將公布補選人選，是否代表目前3女1男名單全出局？屆時出馬人選能否真能守住高雄藍天？。《雲端最前線》18日邀請立法委員陳玉珍、台北市議員王世堅以及時事評論員王時齊與主持人楊文嘉深度探討。

▲民進黨徵召陳其邁投入高雄市長補選。（圖／記者林敬旻攝）

前新北市市長朱立倫17日在臉書上表示，「台灣要更好，國民黨不能變茶黨！」。對此，親朱人士表示，朱立倫希望國民黨能徹底、加速改革，同時要撕掉親中賣台標籤，找回年輕人及社會主流價值，密集的與社會對話，傾聽民意，國民黨不能成為「被茶黨綁架的國民黨」。

北韓領導人金正恩胞妹金與正，數度以勞動黨第一副部長之名對南韓嗆聲，甚至在16日無預警炸毀開城工業區內的兩韓聯絡辦公室，讓南北韓關係瞬間降至冰點。對此，美國總統川普17日決定，將北韓的經濟制裁繼續延長1年，同時再次將北韓定調為，「異常且非比尋常的威脅」。登上《雲端最前線》一同揭秘。

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關於《雲端最前線》

根據comScore的統計調查，《ETtoday新聞雲》2016年連續在7、8、9三個月到達率已躍居台灣新聞網站的第一名，全台灣1556萬上網人口中，9月份有1260萬人到訪《ETtoday新聞雲》，比率高達93.4%。網路新聞跟世界各國一樣，幾乎已是台灣民眾最重要、甚至是唯一來源。

當社群媒體的影響力已經超越報紙與電視，《ETtoday新聞雲》在忠孝西路一段4號15樓所建置的新聞直播中心，2016年12月5日正式開台。

《雲端最前線》為《ETtoday新聞雲》新聞直播中心全新製作的時事政論節目，在緊鄰行政、立法、監察三院政治權力中心的攝影棚內，周二至周五中午12時將以即時多元的雲端直播科技，由關注台灣政治運動變遷超過20年的資深媒體人楊文嘉擔任主持，偕同政治人物、學者專家等來賓，針對立院動態、公共政策、熱門時事、網路聲浪等不同議題，進行即時與深度的評論與解析。

《雲端最前線》於2016年12月5日正式首播，每周二至周五中午12時現場直播，網友們可同步於《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP，即時收看。