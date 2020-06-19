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「十足目虹彩病毒」養殖戶挫咧等　新竹市13家養殖業ALL PASS過關

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▲「十足目虹彩病毒」養殖戶挫咧等　新竹市13家養殖業ALL PASS。（圖／新竹市政府提供）
▲新竹市養殖業者共13家，其中有3家業者養殖白蝦，共養殖約40萬尾，養殖區域集中本市香山沿海地區。（圖／新竹市政府提供，下同）

記者陳凱力／新竹報導

近日國內發現十足目虹彩病毒侵襲養殖蝦池造成養殖戶經濟損失，新竹市政府啟動防疫措施，經現場訪查業者，養殖狀況良好無疫情，已輔導業者注意防範，避免受到病毒災情影響。

▲「十足目虹彩病毒」養殖戶挫咧等　新竹市13家養殖業ALL PASS。（圖／新竹市政府提供）

▲十足目虹彩病毒是造成養殖蝦類高死亡率的疾病，特別是白蝦的死亡率高達80％，一旦有疫情發生將造成養殖戶的大量經濟損失。

產業發展處張力可處長表示，目前新竹市養殖業者共13家，其中有3家業者養殖白蝦，共養殖約40萬尾，養殖區域集中本市香山沿海地區，經市府會同新竹區漁會、香山區公所及新竹市動物保護及防疫所至白蝦養殖業者現場訪查後，業者養殖狀況良好無疫情現象。市府也掌握業者上游蝦苗來源及下游出貨資訊，以保障業者利益及民眾食用安全。

產業發展處說明，十足目虹彩病毒在2014年在中國被發現，是造成養殖蝦類高死亡率的疾病，特別是白蝦的死亡率高達80％，一旦有疫情發生將造成養殖戶的大量經濟損失。有疫情的白蝦養殖池除有大量白蝦死亡現象外，染病白蝦會呈現軟殼、肝胰腺變黃白色、胃及腸道無內容物等徵狀，肉眼即可識別。

新竹市政府提醒養殖戶，切勿引入來源不明的苗種，並做好苗種、飼料、用藥等溯源查證與資料保留。業者若發現養殖物異常，應盡速通報有關單位，若不幸染疫，市府也會輔導協助業者申請補償以減少損失。另外這種十足目虹彩病毒，不會傳染給人類，民眾也無須過度擔心。

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