台灣4縣市淪陷！「十足目虹彩病毒」致死率達8成　農委會18日召開記者會

▲十足目虹彩病毒不會傳染給人類。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者楊庭蒝／綜合報導

十足目虹彩病毒入侵台灣，目前在竹北及宜蘭等地的養殖場都已經爆發疫情，對於養殖戶造成極大的損失。位於竹北的養殖場已銷毀澳洲螯蝦約1207.2斤、蝦苗約2萬1060尾；宜蘭縣的養殖場也緊急採取共70萬尾蝦隻移動管制措施。對此，農委會針對國內的十足目虹彩病毒疫情，將於18日召開記者會說明。

「十足目虹彩」是一種甲殼類病毒，對蝦、龍蝦、螃蟹等生物能產生極大威脅，自然感染此病毒的部分蝦種，死亡率達80％以上，但並非人畜共通疾病，不會傳染給人類。日媒《水產前沿雜誌》曾在4月報導，大陸早就有此種疫情在境內傳散，造成在2013年至2018年間的白蝦產量減少30萬噸，在沿岸11個省市中都有發現病毒的蹤跡。

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根據《中央社》報導，除新竹縣與宜蘭縣外，在雲林與高雄也都有疫情傳出。對此，農委會副主委黃金城17日表示，螯蝦場全台只有32場，該病毒對蝦子是非常重要疫病，雖然不是世界動物衛生組織（OIE）規範要通報的疫病，但對蝦子殺傷力很強，因此勢必要清掉。

▲「十足目虹彩病毒」沒特效藥，目前只能以預防為主。（圖／記者翁伊森翻攝）

黃金城也強調，目前還無法判定病毒的來源，我國的蝦苗多為泰國、越南引進，並未開放大陸蝦苗進口，雖然越、泰雙方均否認疫情，但還是不能排除可能性，農委會預計在17日下午就會有完整結果資料，並於18日召開記者會說明。

對此有網友回應，「又走私？」、「看來中秋節蝦子要大漲了」、「怎麼辦 我最愛吃蝦了」、「剛剛才吃完兩斤而已」、「蝦仁煎、蝦仁飯、蝦仁蛋炒飯好像越來越遠了」。