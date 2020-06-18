快訊／新北高屏6縣市16處養蝦場染「十足目虹彩病毒」　農委會：蝦全銷毀漁池抽乾





▲全台6縣市16處養蝦場染「十足目虹彩病毒」。（圖／宜縣府提供）

記者崔至雲／台北報導

農委會今（18日）證實，十足目虹彩病毒已入侵台灣，目前共驗出16場養蝦場有十足目虹彩病毒，分布於新北市、宜蘭縣、南投縣、雲林縣、高雄市與屏東縣6縣市。

農委會指出，5月8日至21日主動監測白蝦、泰國蝦及螯蝦共計103場，發現其中1場螯蝦確診為感染十足目虹彩病毒（Decapod iridescent virus 1，簡稱DIV1）。由於我國螯蝦首度檢出DIV1案例，農委會旋即啟動螯蝦全面監測，同時針對白蝦、泰國蝦及草蝦主動通報案例將本病納入檢測項目，截至6月17日止，計檢出12場螯蝦、3場白蝦及1場草蝦為DIV1陽性。

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▲我國螯蝦檢出十足目虹彩病毒並予清除銷毀。（圖／農委會提供）

大陸近來爆發一種傳染力極高的「十足目虹彩」甲殼類病毒，因染上後死亡率高，對蝦、龍蝦、螃蟹等生物產生極大威脅。農委會指出，DIV1非人畜共同傳染病，也非世界動物衛生組織應通報疾病，亦非我國法定動物傳染病。本病2014年12月首次發現於大陸，至2019年已擴及沿海11個省份，造成80％養殖蝦(特別是白蝦及泰國蝦)死亡。

農委會表示，為了解國內DIV1疫情現況，於5月8日至21日啟動國內養殖蝦主動監測。為防範本病毒透過活蝦輸入而傳入國內，農委會於109年5月22日公告「十足目虹彩病毒之指定輸入應施檢疫物及檢疫措施」，針對輸入之美國螯蝦、澳洲淡水龍蝦、日本沼蝦、泰國蝦及白蝦採逐批檢驗方式，並自5月29日起正式實施。

▲全台6縣市16處養蝦場染「十足目虹彩病毒」。（圖／宜縣府提供）

另外，依據農委會畜衛所試驗發現DIV1病毒對白蝦及泰國蝦具高致死率，故已請地方動物防疫機關及產業團體鼓勵業者主動通報，同時將主動通報案例增加DIV1為檢驗項目，倘因此檢出DIV1，案例場周邊蝦養殖場將實施主動監測與疫情調查，並回溯來源種苗場進行採樣檢測，透過此種模式已檢出3場白蝦場及1場草蝦場確診DIV1。由於螯蝦感染DIV1通常呈現無症狀感染，遂於5月25日起實施螯蝦全面主動監測，至6月17日止，計採樣25場檢出12場DIV1，陽性場活蝦予以清除銷毀。

農委會指出，目前DIV1疫情主要侷限於螯蝦，感染螯蝦多呈現輕微或無症狀，為避免帶病原螯蝦危及主要養蝦產業(白蝦年產值新台幣15.9億元與泰國蝦年產值新台幣20.4億元)，農委會將提供確診螯蝦銷毀補償費用，並鼓勵業者轉養非感受性水產動物，同時由該會水產試驗所與畜衛所共同輔導案例場業者之復養。

▲委會說明我國螯蝦檢出十足目虹彩病毒並予清除銷毀。（圖／翻攝農委會直播）

農委會再次指出，業者務必配合地方動物防疫機關採樣監測，倘拒不配合者，可依違反動物傳染病防治條例第9條規定，並按同條例第45條最高予以裁罰新台幣15萬元。同時呼籲養殖業者，加強生物安全管理措施，並落實場區良好日常操作程序，特別是由合法管道取得健康種蝦或種苗，並使用人工飼料或無DIV1餌料，切勿直接引進未經處理的溪水或海水進入蝦池，場內器具須經過澈底消毒方可跨池使用，也應每日自主觀察蝦隻健康情形，如發現有食慾不振或異常死亡等警訊時，應立即通報所在地動物防疫機關，切勿隨意丟棄死蝦，並配合政府各項防疫措施。

