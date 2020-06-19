同事介紹男友...單身妹驚見「熟悉初戀照片」：超扯！男本尊回應了

▲同事介紹對象，竟是原PO的初戀男友！（示意圖／取自免費圖庫Pexels）



網搜小組／劉維榛報導

你相信命中注定的幸福來敲門嗎？一名單身妹子分享尷尬經歷，這幾個月和一位公司女同事聊得來，不過對方年紀已是阿姨等級。阿姨捨不得原PO總是一個人生活，因此熱心介紹男友，怎料劇情讓人跌破眼鏡。網友紛紛看傻，「全身雞皮疙瘩，還不在一起怎麼行？」

「這是我近期遇過最扯的事！」原PO在臉書《爆廢公社》分享一段奇妙的緣分，對話可見，阿姨表示，男方是她同學的兒子，不忘強調「有穩定工作、有存款、有車子。」正當原PO笑問，「有房子嗎？」下秒照片傳來了，原PO一看整個嚇到倒抽三口氣，「竟然是我高中時期的初戀男友，超級震驚！」

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一別十多年過去，雙方都還是單身，原PO怎也沒料想到超有緣，「當時交往大概不到一年就分手了，但分手主因，老實說我已經記不得，我只記得他很黏很煩人，占有慾很強，分手至今，我們都沒有見面也沒連絡。」

原PO強調，當時戀情很單純，但不想戳破真相，只好趕緊找別的原因拒絕認識。不過，因熱情阿姨也把原PO的照片傳過去了，前男友卻希望能見上一面。至於後續是否超展開，原PO直言，「會不會見面，我自己也不太清楚，說實在的還是覺得有點怪怪的，若有後續，也許會在戀愛公社看到我發文。」

▲網友看法兩極！（圖／翻攝臉書爆廢公社）



文章曝光後，底下網友紛紛胡鬧之餘，但看法卻是兩極，「這種緣分不能錯過啊」、「十年都過去了，也許他成長了，你也變了，見面沒什麼不好」、「這是緣分啊，以前兩個人都還不成熟，現在再遇到，或許可以再重新認識了解看看」、「給個機會～我跟我老婆也是國中隔壁班的相隔12年才在一起」、「我朋友去年傷透心離婚，搬回來娘家，跟高中初戀遇上，對方也離婚多年了！現在是令人羨慕的一對唷」。

另一派卻狂勸別見面，「怎麼覺得見了，會是後悔的開始」、「已經分手的人，就像你丟掉的東西一樣，沒有撿回來的必要，即使是做朋友也不要因為尷尬」、「我還有相親完才發現，這個我之前相親過了，但對方沒發現」、「如果已經打從心底排斥，那就別試，我深信狗改不了吃屎這句話」。

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