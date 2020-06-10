　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

答應合作仙人跳…摩鐵開門「驚見男友爸」！國中妹嚇傻遭硬上大崩潰

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲桃園市陳姓男子於2016年間趁女子酒醉時性侵得逞，女子事後驚覺內褲上有精液怒告陳男。（示意圖／免費圖庫pixabay）

▲國中女子甜甜（化名）遭男友爸硬上，崩潰報警並驗傷提告。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者徐愷昕／台北報導

楊姓男子找兒子的14歲女友甜甜（化名）合作仙人跳，以3萬元價碼作為酬勞，邀甜甜一起陷害綽號「阿泉」的男子。怎料計畫進行當天，甜甜在約定的旅館內見到的不是阿泉，反而是楊男，更慘遭對方硬上。法院一審依強制性交罪判楊男3年8月徒刑；二審維持原判。

14歲的甜甜經常陪13歲的楊姓男友回家，因而與男友爸結識。楊男明知甜甜還在念國中，2015年11月時竟大膽提議找她合作仙人跳，要甜甜與1名綽號「阿泉」的男子到摩鐵開房，並答應一旦事成，將會替她向阿泉索討3萬元遮羞費。

甜甜不疑有他答應合作，當晚由楊男載至桃園市大溪區一摩鐵赴約，準備與阿泉性交。不料一進到房間，楊男就一把將甜甜推倒在床，伸狼爪開始摸她胸部，甜甜不斷掙扎反抗，楊男仍硬上得逞。

▲桃園市17歲少女指控曾姓男子去年2月間趁其酒後性侵她，但檢方從友人拍攝影片中查出，過程中少女曾從棉被中探頭與撥弄頭髮畫面，偵結曾男不起訴處分。（示意圖／免費圖庫pxhere）

▲國中女子甜甜（化名）遭男友爸硬上，崩潰報警並驗傷提告。（示意圖／免費圖庫pixabay）

►偷偷分享少女秘密！

甜甜脫困後立馬衝到附近警局報案，並在家人陪同下前往醫院驗傷，對楊男提告。法院審理時，楊男坦承犯行。法官在勘驗摩鐵提供的監視器畫面及住房紀錄後，認定楊男犯行明確，審酌他竟為了滿足己慾，對未成年少女伸出狼爪，造成甜甜身心難以抹滅的創傷，一審依強制性交罪判他3年8月徒刑；案經上訴，二審維持原判。

►二手票券豐富你的生活

ET快訊
拍影片教逃票北捷怒開吉　「Cat紙袋人」神隱3天到案說明
幫大哥接送乾女兒常遲到！　桃園男遭痛毆「剃光頭凌虐」慘死
獨／秒變資優生！高三生驚爆「萬用密碼」入侵內網　11生成績被
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

拍影片教逃票北捷怒開吉　「Cat紙袋人」神隱3天到案說明

檢察官抱怨冷氣限時害內褲濕　同事自嘲：拘留室24小時開放辦公

慶富案協助喬地　市府海洋局前局長王瑞仁等遭記申誡

答應合作仙人跳…摩鐵開門「驚見男友爸」！國中妹嚇傻遭硬上大崩潰

幫大哥接送乾女兒常遲到...桃園男被押到龜山痛毆　遭剃光頭凌虐慘死！

獨／高二男陳屍實習冷凍廠　挪12萬公款投資比特幣輸光...校方下封口令

台中男開「借來的賓利」連撞4車！1騎士慘遭捲入車陣　雙腿骨折急送醫

鎮瀾宮大甲媽祖起駕…警霸氣向陣頭、幫派喊話：有衝突就嚴辦！

警休假就衝小三家…床戰第4年「鬧出人命」！法庭拋妻扯辯：跟她是道親

激情交纏正妹網友！人夫狂讚「很緊很包很夾」　她嬌喊：子宮要壞了…正宮崩潰

爆哭原因曝！畫口紅弔唁許崑源　黃捷遭法制局長怒嗆：妳來幹嘛

少君行不行！韓爍黑化一秒心軟　陳芊芊揪「煮飯」他竟走掉：我不要面子嗎

孫燕姿「20週年突驚喜直播」　飆唱《逆光》《天黑黑》回憶殺

林志穎「煎魚1舉動」秒噴驚人大火！　媽媽心急「挖一坨牙膏」網嚇傻

蕭薔校花級高中照曝光！　51歲螞蟻腰「24吋→22吋」

超逼真！木頭雕出「七龍珠達爾」 網友大讚：這比塑膠更值得收藏

你是奴才！男住戶飆罵70歲保全　持雨傘攻擊...嗆：這裡我最有錢

吳尊見老婆穿「創意婚紗」感動哭了！　下跪求婚「下輩子再嫁給我」…妻點頭：我願意

獨立貴賓自己熟練鋪床、開電扇　就寢準備完成不忘關門：睡覺啦

機車鑽車縫、常說「不好意思」外國人眼中特別的台灣文化！

拍影片教逃票北捷怒開吉　「Cat紙袋人」神隱3天到案說明

檢察官抱怨冷氣限時害內褲濕　同事自嘲：拘留室24小時開放辦公

慶富案協助喬地　市府海洋局前局長王瑞仁等遭記申誡

答應合作仙人跳…摩鐵開門「驚見男友爸」！國中妹嚇傻遭硬上大崩潰

幫大哥接送乾女兒常遲到...桃園男被押到龜山痛毆　遭剃光頭凌虐慘死！

獨／高二男陳屍實習冷凍廠　挪12萬公款投資比特幣輸光...校方下封口令

台中男開「借來的賓利」連撞4車！1騎士慘遭捲入車陣　雙腿骨折急送醫

鎮瀾宮大甲媽祖起駕…警霸氣向陣頭、幫派喊話：有衝突就嚴辦！

警休假就衝小三家…床戰第4年「鬧出人命」！法庭拋妻扯辯：跟她是道親

激情交纏正妹網友！人夫狂讚「很緊很包很夾」　她嬌喊：子宮要壞了…正宮崩潰

跟對領頭羊才能賺大錢！東森新連鎖5月單月業績破億　王令麟霸氣喊：今年目標上看28億

女歌手人生首唱　國中學長衝上台...亂入抱怨「物價上漲」

電影院捕捉野生副總統！「自掏腰包買票」率官員放風　朝聖本土台片

現代「最小型休旅」Venue 67.9萬起展開預售　中階就有SmartSense

不斷更新／桃猿留下得點圈殘壘　首局統一0比0樂天

「熱血警察捐血獻愛」　南警五分局捐血活動獲熱烈響應

拍影片教逃票北捷怒開吉　「Cat紙袋人」神隱3天到案說明

不斷更新／林益全3分砲、周思齊2分砲回敬　首局富邦3比2兄弟

實現終極夢想！ 同學會相聚　率先買房成人生勝利組

8類自費醫材訂上限惹怒醫界　健保署急澄清：僅差額特材適用

最強騎士被撞飛1秒完美落地　迷蹤步跳車網友看傻狂重播

社會熱門新聞

99輛5億超跑「轟炸」高雄　送行施爸爸

快訊／左營情侶吵架後大火！男友遭燒死…長髮妹崩潰大哭

獨／高中生陳屍冷凍廠　校方詭下封口令

住戶羞辱保全　吐水嗆：你是奴才

同事忙防疫他們忙偷情　食藥署高官夜夜幽會女下屬

夫妻死亡　爸爸認屍才知女兒結婚

即／竹北3歲童9樓落下　無生命徵象警調查中

新北男嫌樓上吵！「震樓神器」反擊鄰居

「板橋最有錢」開吉500網友！1.5萬人喊：人渣！

發黑長蟲…夫妻「擁抱姿勢」亡　遺書內容曝光

友達主管裝「WiFi針孔」看正妹洗澡　她換燈泡才知被偷拍

不甘成性愛影片女主角　她怒控銀行高層夫偷拍10女

激情交纏網友！人夫狂讚「很緊很包很夾」　正宮崩潰

「機械系法官」嘲諷律師：你哪個學校畢業？

更多熱門

相關新聞

正妹謊稱遭性侵　車上畫面還司機清白

正妹謊稱遭性侵　車上畫面還司機清白

英國一名27歲正妹獄警指控自己搭車時遭到性侵，導致相關的2名亞裔司機名譽受損，然而車上監視紀錄器影像曝光後發現，2名司機在車上完全沒有與她有過任何接觸，讓她最後因為說謊被判入獄20個月。

鬼父性侵兒子國中女友　判刑3年8月

鬼父性侵兒子國中女友　判刑3年8月

20歲女慘死！兇嫌11年後落網：背影太美了

20歲女慘死！兇嫌11年後落網：背影太美了

秦偉發監後首露面　包整臉僅露雙眼

秦偉發監後首露面　包整臉僅露雙眼

愛滋男為男友口愛　高院逆轉改判無罪

愛滋男為男友口愛　高院逆轉改判無罪

關鍵字：

仙人跳男友爸硬上摩鐵男友性侵

讀者迴響

發燒話題

許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 羅志祥 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

「我這次要全力支持蔡總統了」　杏仁哥曝原因

99輛5億超跑「轟炸」高雄　送行施爸爸

正妹護理師伸手「扯掉比基尼」！

林志穎帶Kimi路邊賞車「6000萬頂級超跑」

1盤滷味180被喊貴　台南老店「8個字」回應

浪貓每天爬20樓討飯　收編美哭萬人

曾被爆「半馬假跑」！溫妮6年後收到爆料者留言哭了

陳時中神話殞落？他見「台1景象」揭防疫成功真相

40歲明道悄當爸！陽明山捕獲全家福

全昭旻遭詛咒全家　《RM》關閉留言板

媽留守宮迷你白手套　全是為了兒

台灣女孩進軍SOD發片　2版本曝光

佐佐木希渣夫偷吃6女！爆「躲殘障廁所激戰」

罷捷民眾：不爽！看過一個小丑當議員嗎？　黃捷回應了

快訊／左營情侶吵架後大火！男友遭燒死…長髮妹崩潰大哭

更多

最夯影音

更多
爆哭原因曝！畫口紅弔唁許崑源　黃捷遭法制局長怒嗆：妳來幹嘛

爆哭原因曝！畫口紅弔唁許崑源　黃捷遭法制局長怒嗆：妳來幹嘛
少君行不行！韓爍黑化一秒心軟　陳芊芊揪「煮飯」他竟走掉：我不要面子嗎

少君行不行！韓爍黑化一秒心軟　陳芊芊揪「煮飯」他竟走掉：我不要面子嗎

孫燕姿「20週年突驚喜直播」　飆唱《逆光》《天黑黑》回憶殺

孫燕姿「20週年突驚喜直播」　飆唱《逆光》《天黑黑》回憶殺

林志穎「煎魚1舉動」秒噴驚人大火！　媽媽心急「挖一坨牙膏」網嚇傻

林志穎「煎魚1舉動」秒噴驚人大火！　媽媽心急「挖一坨牙膏」網嚇傻

蕭薔校花級高中照曝光！　51歲螞蟻腰「24吋→22吋」

蕭薔校花級高中照曝光！　51歲螞蟻腰「24吋→22吋」

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面