答應合作仙人跳…摩鐵開門「驚見男友爸」！國中妹嚇傻遭硬上大崩潰

▲國中女子甜甜（化名）遭男友爸硬上，崩潰報警並驗傷提告。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者徐愷昕／台北報導

楊姓男子找兒子的14歲女友甜甜（化名）合作仙人跳，以3萬元價碼作為酬勞，邀甜甜一起陷害綽號「阿泉」的男子。怎料計畫進行當天，甜甜在約定的旅館內見到的不是阿泉，反而是楊男，更慘遭對方硬上。法院一審依強制性交罪判楊男3年8月徒刑；二審維持原判。

14歲的甜甜經常陪13歲的楊姓男友回家，因而與男友爸結識。楊男明知甜甜還在念國中，2015年11月時竟大膽提議找她合作仙人跳，要甜甜與1名綽號「阿泉」的男子到摩鐵開房，並答應一旦事成，將會替她向阿泉索討3萬元遮羞費。

甜甜不疑有他答應合作，當晚由楊男載至桃園市大溪區一摩鐵赴約，準備與阿泉性交。不料一進到房間，楊男就一把將甜甜推倒在床，伸狼爪開始摸她胸部，甜甜不斷掙扎反抗，楊男仍硬上得逞。

▲國中女子甜甜（化名）遭男友爸硬上，崩潰報警並驗傷提告。（示意圖／免費圖庫pixabay）

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甜甜脫困後立馬衝到附近警局報案，並在家人陪同下前往醫院驗傷，對楊男提告。法院審理時，楊男坦承犯行。法官在勘驗摩鐵提供的監視器畫面及住房紀錄後，認定楊男犯行明確，審酌他竟為了滿足己慾，對未成年少女伸出狼爪，造成甜甜身心難以抹滅的創傷，一審依強制性交罪判他3年8月徒刑；案經上訴，二審維持原判。

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