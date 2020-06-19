國民黨組織改革杜絕「萬年中常委」　黨代表員額大砍494席





▲國民黨召開改革委員會全體會議，呂學樟報告組織改革組建議方針。（圖／記者屠惠剛攝）

記者羅婉庭／台北報導

國民黨19日上午召開改革委員會全體委員會議，組織改革組明訂中常委連選得連任一屆（4任），連屆期最長為8年，以杜絕「萬年中常委」的汙名，同時大砍494席黨代表，選任代表將由目前的1535席減少到1041席。

組織改革召集人呂學樟向黨員報告，建議強化中央委員對不分區立委提名同意權，防止長期「主席說了算」的陋習，同時廢除參選主席與黨代表之連署規定，降低黨員參選黨職門檻。

委員會建議，中央委員與黨代表人數進行精簡。選任黨代表人數由現行1535人大幅減少為1041人。但為確保民意匯集沒有死角，並加強與地方的連結服務，以補基層黨工不足之憾，確保368個鄉鎮市區，至少都必須有1名黨代表。

對於外界關心的黃復興黨部轉型，委員會建議，未來不再區分黃復興黨部與縣市黨部黨代表，增進黨內團結，同時設立退伍軍人委員會，讓退伍軍人同志的服務照顧更加完善與制度化，以示重視。

此外，為落實「決策結構內造化」目標，中常會與中央委員會在既有對婦女、青年、弱勢團體的保障之外，新增納入對鄉鎮市長與縣市議員層級以上之民意代表的保障。名額從原有的40%，提高為50%。期能使黨內決策更貼近民意。

為落實總之扁平化，中央委員會組織架構，由現行二級單位縮減為一級。簡化組織層級，整合既有資源，厚植義務志工；並增設數位科技長，善用多元管道與青年社會對話，強化空戰能力，補強原有不足之處。

委員會也建議提升國際事務部與大陸事務部位階，建立美日重要聯絡窗口，強化國際視野，穩定兩岸互動，並加強對僑胞與台商的服務。

最後委員會呼籲黨中央研議黨內公職人員評鑑機制，強化提昇整體黨籍同志問政表現，且針對自願退黨同志，研擬更為嚴格之回復黨籍規範，從嚴把關，避免少數人士穿梭遊走不同政黨之間，甚至惡意攻訐本黨，破壞黨內團結與黨的形象。

改革委員會分成「兩岸論述」、「組織改革」、「青年參與」、「財務穩健」等4組。其中，「組織改革」組共14人，包括于北辰、呂學樟、張斯綱、張雅屏、郭添財、曾文培、游顥、童惠珍、黃健豪、黃敬平、黃德福、廖國棟、鄧治平、應曉薇、謝坤宏等。