　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

江啟臣推「改革大會」拒一言堂　預告將啟動2個月「環島傾聽之旅」

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼江啟臣出席國民黨召開改革委員會全體會議 連勝文 曾銘宗 柯志恩 李彥秀。（圖／記者屠惠剛攝）

▲江啟臣出席國民黨召開改革委員會全體會議。（圖／記者屠惠剛攝）

記者羅婉庭／台北報導

國民黨主席江啟臣上任第103天，改革委員會19日首次舉行首次聯席大會，聆聽各組激辯後彙整出之意見，拒絕國民黨一言堂的陋習。他會前預告，將展開為期兩個月的「黨員傾聽環島之旅」，傾聽各地基層黨員對於國民黨改革的期許，成為未來推動黨務的執行方針。

江啟臣預告，未來2個月將以各位提供的建議為基礎，擘劃本黨改革藍圖，下鄉至各縣市展開面對面座談，傾聽各地基層黨員對於國民黨改革的期許。進一步調整後，透過修改政策綱領、黨章、辦法，或是以制定原則、發表宣言等方式具體落實，成為未來推動黨務的執行方針。

江啟臣表示，面對眼前困難與挑戰，國民黨的時間不多，但不代表步伐可以凌亂，步伐還是不能亂，每一步重大改革，都需要先凝聚黨內共識，都需要遵守程序正義。在改革藍圖中，需要交付中常會通過的方案，都會交付中常會決議，需要經過中常會再交由全代會通過的方案，最後必須送請全代會通過。

江啟臣說，跨組大會提出之方案等於未來下鄉溝通基礎，經過這些溝通與聽取基層當員心聲、建議，甚至一些必要的社會對話後，進行調整再送中常會以及9月初的全代會通過。

因此，江啟臣說，九月初全代會是國民黨再造的重要里程，這場大會是改革委員會的最後一場，但卻是整個黨改革的重要起步。

▲▼江啟臣出席國民黨召開改革委員會全體會議。（圖／記者屠惠剛攝）

▲江啟臣出席國民黨召開改革委員會全體會議。（圖／記者屠惠剛攝）

江啟臣表示，政黨是眾人意志的結合，要改革，對話溝通是重中之重，也是第一步他們該做的事情。因此，他上任後一完成黨部人事佈局，第一件事情就是在中常會授權之下，立即啟動改委會的遴選與運作。

江啟臣說，過去2個多月來，改委會分成4個小組，每個小組陸續開了5到7次正式討論會議，不包括一些私下召開會議，甚至青年組透過線上進行會議討論與紀錄，總共累積了至少25場正式討論會，超過 50 多個小時的討論紀錄。會中更有很多中南部委員，每次舟車勞頓配合北上開會。

江啟臣表示，這次改委會成員有跨不同世代的中常委、黨籍民代、前政務官與社會各界的相關專家學者，都在這次改革委員會名單之列；這也代表我們嘗試納入不同光譜的意見，大家可以對「如何改革」的觀點有不一樣的看法，甚至在過程當中產生很多火花與激盪，甚至在立場上有所衝突。

他說，包括財政組、青年組、兩岸組、組改組，各組推派代表摘要呈現這段時間的討論成果，就一個政黨而言、在整個改革過程中的討論來說是一件好事，因為大家的出發點一樣，都是希望國民黨好；再怎麼激烈的辯論，都比「一言堂」下的團結假象更健康。

過期票券讓你發大財　快翻出來爽賺1.5倍 東森幣

ET快訊
超胸正妹「示範綁馬尾」網全歪樓！撐爆細肩帶…掉出半顆車頭燈辣
藍營誰能跟陳其邁拚？教授曝：派她出戰選票上看80萬
真人版春麗！正妹中醫懷孕了「脫光辣曬6月孕肚」　網驚：肚子還
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

不滿北市重複拍片宣傳　游淑慧：台北的山這麼厲害要一直拍？

圖／陳菊身陷58項調查案　國民黨痛批：自己案子自己查？

雲端最前線／復甦藝文！「端午藝文大匯演」6/25登場

誰能跟陳其邁一博？　杜紫宸點名「她」出戰：選票上看80萬

邱顯智：黃健庭曾遭糾正又涉案在身　怎能行使職權糾舉他人

傳藍營鎖定他「出戰高市長補選」　侯友宜的二哥侯明鋒重覆回應「九字真經」

江啟臣推「改革大會」拒一言堂　預告將啟動2個月「環島傾聽之旅」

三倍券加碼不夠　柯文哲允研議加碼送門票、限量悠遊卡滿額禮

「蔡英文這幾個月最漂亮的安排」　葉毓蘭：何不讓黃健庭當行政院長

沈榮津、經王美花20日上任　蘇貞昌交辦這項重任

《慾罷不能》玩咖情侶檔宣佈分手　 Francesca心痛：我被Harry玩弄了

中印激戰6hrs63死士兵墜峽谷亡　莫迪默哀2分鐘！雙方強硬拒退讓

改掉平時壞習慣、勤做核心運動 簡單4步驟輕鬆矯正「梨形身材」

台南議員質詢「學貓發情叫聲」！ 官員笑翻...市長淡定答：錄音引誘

分手斷捨離...前任照片留不留？ 他被綠卻捨不得刪：太意猶未盡

75歲阿嬤坐特斯拉等孫載去兜風　他開自駕「車子倒退開走」嬤嚇瘋

《命中注定》虐心「雨中車禍流產」　梁潔崩潰爆哭罵邢昭林：你這個騙子！

打掃必看！東西捨不得丟怎辦？ 她曝：認清需求「斷捨離≠浪費」

唐禹哲低調認熱戀小13歲混血妹　鬆口隨時閃婚：我現在很衝動

拍合照「男女成員位子安排」很重要！　藍鈞天：要跟老婆報備照片

不滿北市重複拍片宣傳　游淑慧：台北的山這麼厲害要一直拍？

圖／陳菊身陷58項調查案　國民黨痛批：自己案子自己查？

雲端最前線／復甦藝文！「端午藝文大匯演」6/25登場

誰能跟陳其邁一博？　杜紫宸點名「她」出戰：選票上看80萬

邱顯智：黃健庭曾遭糾正又涉案在身　怎能行使職權糾舉他人

傳藍營鎖定他「出戰高市長補選」　侯友宜的二哥侯明鋒重覆回應「九字真經」

江啟臣推「改革大會」拒一言堂　預告將啟動2個月「環島傾聽之旅」

三倍券加碼不夠　柯文哲允研議加碼送門票、限量悠遊卡滿額禮

「蔡英文這幾個月最漂亮的安排」　葉毓蘭：何不讓黃健庭當行政院長

沈榮津、經王美花20日上任　蘇貞昌交辦這項重任

川普姪女出書曝荒淫內幕！揭「全球最危險男人」過去　未開賣登熱銷第5

情侶房客缺錢覬覦房東珍藏酒　竊取10餘萬元陳年金門高粱…賤賣4萬餘元

唐西奇、波辛基斯這幾天返達拉斯　獨行俠不需第3巨頭就能爭冠？

女兒不小心開門...頑皮狗沒牽繩衝到街上　被2男亂棍打死！

日本「新冠確診密切接觸」App今上線　距1公尺內、相處15分鐘就通知

冷凍庫內「拔刀猛刺、手腳筋全砍斷」！惡煞見男奄奄一息…急丟包醫院

聰明柴柴一定會來救我！奴才裝死倒地　下秒劇情超出戲

冷氣師傅賺翻？他曝1天工錢「等於高階主管月薪」：累得很爽

南投6歲童幫阿嬤採番茄…被搬運車「壓破頭顱」亡！爸心痛親手挖墳　媽哭紅眼

亮･珠寶／LV星星與花卉Logo變鑽石　耗掉一半原石也捨得

政治熱門新聞

罷免黃捷「最新連署數字」曝　韓粉激盼光復鳳山

黃健庭被提名監院副院長　國民黨：違反黨紀處分

提名監委超越黨派！總統府回應了

吳宗憲準女婿照片曝光　29歲就當CEO

誰能跟陳其邁一博？　杜紫宸點名「她」出戰：選票上看80萬

黃健庭監院副院長？林淑芬：他護航財團踐踏法律

獨／國民黨「拒絕一國兩制」　新論述9方向曝光

蔡正元批國民黨　「老化、無用」　

黃健庭出走「3殺國民黨」恐掀起跳船潮　江啟臣回應了

陳其邁踩「韓國瑜夜宿點」！攤商急提這件事陳情

二哥成藍營補選黑馬？侯友宜這樣說

韓家軍爭取補選市長　楊秋興這樣說！

韓的下一步在哪？許淑華曝重要條件

高雄補選戰術！　黃暐瀚籲：集體忽視這場補選

更多熱門

相關新聞

葉毓蘭：何不讓黃健庭當行政院長

葉毓蘭：何不讓黃健庭當行政院長

國民黨前台東縣長黃健庭預計將接任監察院副院長，總統府18日透露，總統提名此次監委名單人事，是以超越黨派為思考，並兼容多多元意見、化解社會對立為考量。對此，國民黨立委葉毓蘭19日不僅稱讚黃健庭是國民黨總統級人選，為何不讓他當行政院長？

黃健庭出走「3殺國民黨」恐掀起跳船潮　江啟臣回應了

黃健庭出走「3殺國民黨」恐掀起跳船潮　江啟臣回應了

「二哥」侯明鋒選高雄市長？　侯友宜回應

「二哥」侯明鋒選高雄市長？　侯友宜回應

游淑慧：國民黨2022前恐還有出走潮

游淑慧：國民黨2022前恐還有出走潮

國民黨考紀會擬重懲黃健庭

國民黨考紀會擬重懲黃健庭

關鍵字：

國民黨江啟臣

讀者迴響

發燒話題

許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 羅志祥 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

昇恆昌借錢發薪水　7月關閉機場一半門市

高醫18歲男大生「化骨水」殺人！他冒白煙倒地慘死

金門婦車禍遭撞急救中　路人問「警察呢？」

柴犬養5年怪怪的　路人一句話點醒

《慾罷不能》法蘭控被玩弄！哈利出面喊冤

開高速公路一邊直播　他撞車害妻女身亡

吳宗憲二女兒精通6國語「4小孩她最聰明」　點頭嫁朱立倫外甥曝：家裡充滿愛

高雄趴車女真相曝光！ 為了替母抓姦

兒照遭盜用像韓國瑜　媽痛心告網友

遭青瓦台批無禮！金與正嚇傻「沉默不語」

快訊／吳宗憲和朱立倫變親家！二女兒點頭答應求婚

少龍擁237處女+8000萬！律師：唸什麼台大法律

Skoda Kamiq正式開賣

日將率先鬆綁4國入境限制　日網友傻眼：台灣呢？

連續追劇3天！20歲女半夜「突不對勁」…醫見「塌一大塊」傻了

更多

最夯影音

更多
《慾罷不能》玩咖情侶檔宣佈分手　 Francesca心痛：我被Harry玩弄了

《慾罷不能》玩咖情侶檔宣佈分手　 Francesca心痛：我被Harry玩弄了
中印激戰6hrs63死士兵墜峽谷亡　莫迪默哀2分鐘！雙方強硬拒退讓

中印激戰6hrs63死士兵墜峽谷亡　莫迪默哀2分鐘！雙方強硬拒退讓

改掉平時壞習慣、勤做核心運動 簡單4步驟輕鬆矯正「梨形身材」

改掉平時壞習慣、勤做核心運動 簡單4步驟輕鬆矯正「梨形身材」

台南議員質詢「學貓發情叫聲」！ 官員笑翻...市長淡定答：錄音引誘

台南議員質詢「學貓發情叫聲」！ 官員笑翻...市長淡定答：錄音引誘

分手斷捨離...前任照片留不留？ 他被綠卻捨不得刪：太意猶未盡

分手斷捨離...前任照片留不留？ 他被綠卻捨不得刪：太意猶未盡

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面