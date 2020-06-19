江啟臣推「改革大會」拒一言堂　預告將啟動2個月「環島傾聽之旅」

▲江啟臣出席國民黨召開改革委員會全體會議。（圖／記者屠惠剛攝）

記者羅婉庭／台北報導

國民黨主席江啟臣上任第103天，改革委員會19日首次舉行首次聯席大會，聆聽各組激辯後彙整出之意見，拒絕國民黨一言堂的陋習。他會前預告，將展開為期兩個月的「黨員傾聽環島之旅」，傾聽各地基層黨員對於國民黨改革的期許，成為未來推動黨務的執行方針。

江啟臣預告，未來2個月將以各位提供的建議為基礎，擘劃本黨改革藍圖，下鄉至各縣市展開面對面座談，傾聽各地基層黨員對於國民黨改革的期許。進一步調整後，透過修改政策綱領、黨章、辦法，或是以制定原則、發表宣言等方式具體落實，成為未來推動黨務的執行方針。

江啟臣表示，面對眼前困難與挑戰，國民黨的時間不多，但不代表步伐可以凌亂，步伐還是不能亂，每一步重大改革，都需要先凝聚黨內共識，都需要遵守程序正義。在改革藍圖中，需要交付中常會通過的方案，都會交付中常會決議，需要經過中常會再交由全代會通過的方案，最後必須送請全代會通過。

江啟臣說，跨組大會提出之方案等於未來下鄉溝通基礎，經過這些溝通與聽取基層當員心聲、建議，甚至一些必要的社會對話後，進行調整再送中常會以及9月初的全代會通過。

因此，江啟臣說，九月初全代會是國民黨再造的重要里程，這場大會是改革委員會的最後一場，但卻是整個黨改革的重要起步。

▲江啟臣出席國民黨召開改革委員會全體會議。（圖／記者屠惠剛攝）

江啟臣表示，政黨是眾人意志的結合，要改革，對話溝通是重中之重，也是第一步他們該做的事情。因此，他上任後一完成黨部人事佈局，第一件事情就是在中常會授權之下，立即啟動改委會的遴選與運作。

江啟臣說，過去2個多月來，改委會分成4個小組，每個小組陸續開了5到7次正式討論會議，不包括一些私下召開會議，甚至青年組透過線上進行會議討論與紀錄，總共累積了至少25場正式討論會，超過 50 多個小時的討論紀錄。會中更有很多中南部委員，每次舟車勞頓配合北上開會。

江啟臣表示，這次改委會成員有跨不同世代的中常委、黨籍民代、前政務官與社會各界的相關專家學者，都在這次改革委員會名單之列；這也代表我們嘗試納入不同光譜的意見，大家可以對「如何改革」的觀點有不一樣的看法，甚至在過程當中產生很多火花與激盪，甚至在立場上有所衝突。

他說，包括財政組、青年組、兩岸組、組改組，各組推派代表摘要呈現這段時間的討論成果，就一個政黨而言、在整個改革過程中的討論來說是一件好事，因為大家的出發點一樣，都是希望國民黨好；再怎麼激烈的辯論，都比「一言堂」下的團結假象更健康。