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美國爆第2波疫情？「來自台灣」白宮記者低調2個月曝...「還真不好說」

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▲▼北京,醫院,檢疫,核酸檢測。（圖／記者任以芳攝）

▲北京已消殺農貿市場276家，關閉地下及半地下市場11家，重新回到戒備狀態。（圖／記者任以芳攝）

實習記者崔子柔／綜合報導

上海東方衛視台籍記者張經義日前在白宮記者會上表明「來自台灣」，被美國總統川普痛斥後便低調行事，睽違近2個月，他今日在facebook上談到對「美國第二波疫情」的看法，認為第一波疫情都還沒平息，情況「還真不好說」。

北京近日傳出市場群聚感染，全市5天內已有106人確診，讓人擔心爆發「第二波疫情」。張經義今日就在facebook上指出，美國出現第一例確診已將近5個月，美國的疫情出現好轉了嗎？而第二波疫情來襲了嗎？

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他表示，目前美國確診的人數超過210萬，死亡人數超過11.6萬，「儘管全美國每天確診的人數是『趨緩』了，但，情勢不容樂觀，因為美國每天確診人數減緩的主因，是重災區紐約州等地的疫情大幅好轉。」

▲▼ 。（圖／翻攝自臉書／張經義）

▲張經義的臉書自事件發生後停止更新2個月。（圖／翻攝自facebook／張經義之《白宮義見》）

美國50個州當中，包括德州、佛羅里達州等人口大州，有多達21個州是出現確診案例上升的現象，另外有9個州的疫情沒有惡化，但也沒有好轉。換句話說，美國疫情減少的州連一半都不到。

那這代表第二波疫情來襲了嗎？張經義表示，白宮方面並沒有這麼說，而主流醫界的看法也一樣，「因為實際上，現在是第一波疫情在紐約等地燒過了以後，而這第一波的疫情還繼續在其他州延燒。那會有所謂第二波疫情嗎？ 一般認為，『前提』是夏季疫情大幅好轉了，秋冬時疫情捲土重來才算是第二波，而目前，還真不好說。」

▼張經義解析美國第二波疫情。（圖／翻攝自facebook／張經義之《白宮義見》）

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