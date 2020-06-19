小龍蝦「2大敗筆」在台灣紅不起來！　鄉民試吃後失望：根本沒啥肉

▲小龍蝦在歐美國家與大陸很火紅。（示意圖／記者陳政錄攝）



記者黃可昀／綜合報導

大陸人愛吃小龍蝦，前幾年甚至在吃播界引發風潮，至今在歐美仍有一定市場，不過，台灣人對於這道美食卻興致缺缺，也很少有餐廳在販賣，這不禁讓網友納悶，「為什麼小龍蝦在台灣火不起來？」吃過的人表示，其實小龍蝦的肉很少，幾乎都是在吃調味料，寧願選擇吃起來比較方便的白蝦。

一名網友在PTT表示，原本小龍蝦對於台灣來說是個有害外來種，近幾年卻風靡全大陸，甚至還要透過人工養殖才足夠供應，「戴起塑膠手套啃麻辣小龍蝦也是中國人民運動」，如此火紅的美食在台灣卻不常見，也很少專門販售小龍蝦的餐廳，市場似乎發展不起來。

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▲剝開外殼裡面沒什麼肉。（示意圖／記者陳政錄攝）



網友指出，小龍蝦在台灣紅不起來有2大原因，分別是肉太少與不乾淨，「很髒好嗎？我在中國被帶去吃過，路邊很髒的排水溝就有好幾支（隻），然後看到店家隨手就抓回去料理…」、「小龍蝦就殼多沒肉啊，撥（剝）到手痛結果肉不到一口」、「與其說吃小龍蝦不如說在吃醬料，根本沒啥肉」、「釣蝦場的泰國蝦比小龍蝦好吃幾百倍，小龍蝦根本沒肉，吃那個很重口味的湯汁而已。」

一名專業網友回文透露，很多台灣人對小龍蝦有刻板印象，認為只有大陸人在吃，或是從水溝撈起來的，事實上，小龍蝦在美國與歐洲都有很多人愛吃，「以美國來說，南方的紐奧良就蠻盛行吃小龍蝦的」，空運的小龍蝦都被一掃而空，當地餐廳甚至會舉辦小龍蝦吃到飽，「結果人山人海，三小時才排到兩盤，實在虧大」，IKEA之前每年暑假還會舉辦小龍蝦節。他認為，台灣人之所以不愛小龍蝦，有可能只是還沒找到合適的調味與吃法。