迎接621「上帝金戒指」　嘉義市200位天文導覽志工準備好了

▲ 嘉義市推天文特派員,200位志工帶你領略天文之美 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

天文奇景「日環食」21日登場！「主場在嘉義，金環閃諸羅」2020嘉義市日環食系列活動也即將迎來活動的高潮！嘉義市為了迎接來自全台各地因日環食造訪嘉義的朋友，200位以上的嘉義日環食觀察嚮導也已經做好萬全準備，要引領大家來趟難忘的天文之旅。

嘉義市長黃敏惠與嘉義天文協會總幹事黃傅俊及理事長莊明娟等眾貴賓一同參與活動，黃敏惠特別為日環食觀察嚮導頒發獎章，任命這些日環食觀察嚮導們成為最佳導遊，現場也有一字排開的望遠鏡要告訴全國民眾，嘉義市已經準備好了!

黃敏惠表示，日環食是百年難得一見的天文奇觀，我們把這裡當做成最重要的教育園地，為此已經籌備了兩年多時間在嘉義市可看到超前部署，嘉義市天文協會和市府辦理日環食巡迴講座、培訓天文解說師資及協助「天文闖關趣」教育活動等，讓嘉義市的日環食活動富有教育意涵；6/20北香湖有無人機表演、6/21還有戰機衝場演出。

▲ 6月21日環食即將閃耀登場 嘉義市天文特派員帶你領略天文之美 。（圖／記者翁伊森翻攝）

市長黃敏惠進一步表示，除了齊備的硬體，我們也有最棒的志工導覽，還有大師講座，北回歸線上的嘉義市是最好的觀測點，主場就在嘉義市，因為嘉義市已經做好了準備；也呼籲大家不僅來嘉義市觀賞日環食，6/21當天有「嘉義市購物節」活動開跑，到8/31為止只要在嘉義市消費600元發票即可登錄抽獎，獎品包括汽車、Gogoro等多項大獎。

總幹事黃傅俊表示，謝謝市府肯定背後這一群認真又熱血的天文志工，他們已經到過嘉義縣市、雲林縣及台南市等超過200個學校的校園巡迴，也在全台各地舉辦宣傳活動，超過300個場次，所以他們有非常豐富的教學經驗，能讓來嘉義市觀看日環食的民眾有深刻的印象，也讓天文和教育能在嘉義市扎根。

理事長莊明娟表示，日環食就是太陽、月球及地球成一直線，其實每年到世界各地可看到至少兩次的日食現像，但是發生在我們台灣，而且就在嘉義，可以不用出國，真的是百年難得一見，錯過了這一次就要等到2215年，呼籲這一次要把握觀賞的機會。

▲ 嘉義市天文協會和市府辦理日環食巡迴講座 。（圖／記者翁伊森翻攝）

嘉義市教育處長林立生表示，這次的日環食觀測活動雖然主場地選在北香湖公園，但是也將在港坪運動公園、嘉義市文創園區、河濱運動公園等地方也安排日環食觀察嚮導駐點解說，民眾也可以選擇這些地方進行觀日體驗。

6月21日當天，北香湖公園主場活動將熱烈迎接日環食，北香湖公園為開放空間，周邊也設置有望遠鏡區及闖關活動，歡迎民眾一起來共襄盛舉。本次日環食現象將從14時49分開始初虧、16時14分食甚，最後則在17時25分復圓，整個過程主場活動也將以節目的形式進行網路線上轉播，讓無論身處何方的朋友都能一起觀看日環食。

能在北回歸線經過之地觀測日環食，是此生相當難得的經驗，期望民眾把握機會，一起來「嘉」欣賞上帝的金戒指，共同見證這場太陽與月亮最美的相遇！詳細活動資訊可至官方網站（https://www.2020aseinchiayicity.com.tw/）及粉絲專頁（https://www.facebook.com/2020aseinchiayicity/），任何最新消息將即時更新。

隨手拍都是美照