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共諜案帶出便當助理內情　掛名名片「隱藏功能」易成吸收目標

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記者黃翊婷／綜合報導

曾任立委助理的陳惟仁、李易諴以及另一名林姓台商，因為涉及「共諜案」18日遭聲押，僅台商一人以10萬元交保。其實這並不是第一次傳出國會助理陷入共諜案件，知情人士透露，這些寫著助理、顧問等名號的名片非常「好用」，甚至可能成為某些特定團體之下的門神或是白手套。

▲▼前國會助理涉國安法案被告陳惟仁。（圖／記者劉昌松攝）

▲陳惟仁被法院裁定羈押禁見。（圖／記者劉昌松攝，下同）

陳惟仁、李易諴以及林姓台商被指控疑似受到大陸國安單位吸收，涉嫌於2014年至2018年間蒐集陸委會、外交部以及媒體相關情資，可能有部分資料已交給對岸。台北地檢署指揮調查局搜索約談後，18日向法院聲押陳、李兩人，林姓台商則以10萬交保；台北地院隨即裁定李、陳羈押禁見。

共諜案的消息傳開後，部分被點名的人士紛紛跳出來澄清，其中大眾較有印象的李易諴，被踢爆曾是雲林縣長張麗善擔任立法委員期間所聘請的國會助理。對此，張麗善回應，李為雲林縣虎尾人，的確有在選舉期間主動來幫忙，但並未正式於國會登錄助理職位。

▲▼ 前國會助理涉國安法案被告李易諴。（圖／記者劉昌松攝）

▲記者出身的李易諴曾任雲林縣長張麗善立委時期的助理。

知情人士向《聯合新聞網》透露，立委助理分為公費與自費兩種，自費助理的灰色地帶較多，通常是不支薪、掛名的助理比較常出狀況，畢竟名片上印有立委特助、顧問等名號，在中央和地方都很吃香，有些人可能會打著立委的名義到處關說，或者成為某些特定團體的門神、白手套，加上人脈廣，越資深的人越容易成為「被吸收」的目標。

據了解，這些沒有專業知識背景，也沒有其他特殊專長的國會助理，通常會被稱為「便當助理」，平時的工作就是處理雜務，很難碰觸機密資料，但還是有可能受到特定團體「認養」。

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