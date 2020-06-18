當年的國會助理涉共諜案　前立委陳進丁：一定是被人牽去做壞事

▲前立委陳進丁對林姓助理捲入共諜案感到非常不可置信。（圖／翻攝自陳進丁臉書）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣前立委林進丁林姓國會助理，18日凌晨被依違反國家安全法之發展組織罪10萬元交保，上午陳進丁得知消息後，大呼真的不可置信，當年連一通電話都可以交代的零零落落，個性這麼憨直的人，會出賣國家情資，一定是「被人牽去做壞事」，要不然憑他絕對辦不到。

陳進丁，從1999到2008年曾連任3屆立委，上午接受電訪時指出，10多年前，當初林男的父親任職於中部電廠時，帶著兒子林男前來辦公室，希望可以給他一個學習的機會，沒想到也因為他相當的憨直，工作無法獨立完成，甚至連電話也接不好，國會助理研究法條工作也不會寫，最後只能安排他在辦公室做最基本的打掃工作。

陳進丁說，林男沒辦法作基層跑攤工作，在選舉時，曾安排他回到彰化競選辦公室幫忙泡茶，大家都稱他「達哥」，天性樂觀愛唱歌偶而也會小酌，真的不能相信林男會涉入蒐集國家情資給大陸對岸，一定是結交到壞朋友。

陳進丁也說，林男自從他2008年立委屆滿後，就不曾再踏進彰化服務處，甚至也不曾打過一通問候電話，後來有聽說他到其他立委辦公室任職，沒想到10多年後再聽到他的消息，竟是涉入違反國家安全法之發展組織罪，簡直無法想像。

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