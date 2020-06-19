兆豐銀內鬼「狂買24屋詐貸3億」　手法曝！女行員30萬交保、前夫聲押

記者劉昌松、葉國吏／台北、綜合報導

兆豐銀行新店分行處理個金業務的石姓女科長，涉嫌和前夫聯手，找人頭在大台北地區購買二手屋，再透過熟識的地政士協助製作假買賣契約，灌水成交價格，造假提高房價至少5成，再向兆豐新店分行申貸，由石女親自核貸，估計成交至少20戶，超貸逾3億元。18日晚間許姓前夫以涉犯詐欺罪、《銀行法》聲押，根據《東森新聞》報導，石女則經漏夜訊問後，因坦承犯行，諭知30萬元交保。

▲兆豐銀行石姓科長涉嫌利用職務之便超貸逾3億元 。（圖／記者劉昌松攝）

檢調追查，石女從2015年6月起，到2017年11月間，透過許姓前夫物色大台北地區的二手屋，見有機會拉抬的房子，就找人頭去當買家購屋，並安排熟識的地政士，協助製作假的買賣契約等文件，不但用來虛報實價登錄，還被拿去向銀行貸款。

▲石女的許姓前夫因涉嫌詐欺等罪嫌遭檢察官聲押 。（圖／記者劉昌松攝）

專案人員清查，石女和許姓前夫聯手操作至少20戶的房屋買賣，有間房子實際1250萬元的房子，被灌水成1900萬元，房價憑空多出5成，不但拿去虛報實價登錄，還用來向銀行申貸，總計超貸逾3億元，台北地檢署檢察官林彥均18日指揮調查局台北市調處兵分14路搜索，並約談石女、許姓前夫、5名地政士在內17名嫌疑人，全案依違反《銀行法》詐欺、使公務員登載不實文書等罪偵辦。

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