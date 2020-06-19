南非孕婦懷胎8月慘被「捅吊」懸死！　兇手曝受雇殺人代價：12萬元新台幣

▲28歲孕婦普勒（Tshegofatso Pule）之死，引起南非黑人社群憤怒。（圖／推特「@Elvirah512」）

文／中央社記者徐梅玉約翰尼斯堡18日專電

南非約翰尼斯堡一名懷有8個月身孕的少婦慘遭殺害，遺體被懸吊樹上，手法殘忍，震驚社會。警方15日將一名兇手緝捕歸案，偵訊中得知兇手是受雇殺人，但兇手不願透露雇主姓名。

南非新聞網站「索威坦人即時消息」（Sowentan LIVE）今天引述警方消息報導，31歲的嫌犯馬雷范尼（Muzikayise Malephane）坦承接受一名陌生人的雇用，以南非幣7萬元（約新台幣12萬元）的代價，殺害28歲的被害人普勒（Tshegofatso Pule）。

馬雷范尼表示，雇主熟識普勒，計畫謀殺已經月餘，但一直無法得逞，直到4日案發當日。

普勒4日探望腹中嬰兒的父親蕭巴（Ntuthuko Shoba），兩人發生爭執，隨後由蕭巴雇用一輛計程車將普勒送回家。

8日佛羅里達湖（Florida Lake）居民向警方報案，住家附近的一棵樹上發現一具吊掛的女屍，經警方多方查證，確認是失蹤多日的普勒。普勒的左胸部遭利刃刺殺多次後，又被以繩子懸吊大樹上身亡，兇嫌作案手段十分殘暴。

警方指出，馬雷范尼表示，當時計程車上除了普勒與他外，還有另一名嫌疑人。兩人與普勒發生爭執，另一人突然掏出刀對著普勒猛刺，接著將受傷的普勒載往佛羅里達湖，吊掛在一棵樹上，讓她毫無掙脫逃跑的可能。

報導指出，馬雷范尼已向警方認罪，詳細指出犯案地點。警方尚未逮捕另一名嫌犯，並正在調查其他相關案情內容。