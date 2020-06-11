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孕婦大出血休克！女駕駛開中間「阻擋救護車」...無辜：我在接騷擾電話

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▲▼孕婦大出血休克，救護車被私家車擋路10多分鐘 。（圖／翻攝自我們視頻、紅星新聞）

▲救護車被擋路10多分鐘 。（圖／翻攝自我們視頻）

記者蔡儀潔／綜合報導

每位駕駛都知道，當遇到執勤的救護車時應當讓行，然而廣西欽州市一輛載著大出血孕婦的救護車，在行駛過程中遭前方小轎車阻礙，多次鳴笛、喊話都不避讓！事後，該位寧姓女駕駛的回應更是讓人傻眼，網友紛紛怒斥「強詞奪理」。

綜合陸媒報導，欽州市第二人民醫院的救護車於8日下午1點30分執勤時，遇上前方一輛白色小轎車阻礙，由於鄉鎮道路較窄、彎道多、車流量大，救護車無法進行超車。在多次鳴笛和喊話的情況下，白色小轎車仍未作出任何減速避讓的動作，且多次駛出道路中間。

醫生表示，救護車上是一名疑似宮外孕的孕婦，當時已經發生大出血情況且休克了，情況十分危急，然而白色轎車阻擋行為持續了十幾分鐘。所幸經過搶救，孕婦和胎兒都已脫離生命危險。醫生心有餘悸的說，如果搶救再晚幾分鐘，可能大人和小孩都有生命危險。

▲▼孕婦大出血休克，救護車被私家車擋路10多分鐘 。（圖／翻攝自我們視頻、紅星新聞）

▲白色小轎車駕駛人寧某英。（圖／翻攝自微博）

欽州市公安局交警支隊指揮中心接到醫院舉報後，立即展開調查，隨後找到白色小轎車駕駛人寧某英。她在面對交警詢問時表示，當時正在接聽接騷擾電話，這才忽略了後方救護車的警笛聲和喊話聲，「因為當時進來2個騷擾電話，可能是在處理那個電話。」

▲▼孕婦大出血休克，救護車被私家車擋路10多分鐘 。（圖／翻攝自我們視頻、紅星新聞）

▲女駕駛被罰款836元，網友直呼罰太輕了。（圖／翻攝自紅星新聞）

交警部門對駕駛人寧某英的行為進行批評教育，並進行罰款200元（人民幣，約新台幣836元）、記3分的處罰。消息傳出後引起眾怒，網友紛紛怒批，「接兩個騷擾電話需要十多分鐘？」、「處理什麼騷擾電話，直接掛掉就行了」、「一看就是故意的，就是壞」。

另外有不少人認為罰得太輕了，「 處罰太輕了吧，人命關天」、「違法成本太低」、「真的罰的太輕了，我以為至少吊銷駕照」。

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