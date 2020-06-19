十足目虹彩病毒傳染力極高　好消息！嘉義縣蝦場送驗「全陰性」

▲國內爆發螯蝦虹彩病毒疫情，嘉縣提醒養殖戶注意。（圖／嘉義縣政府提供，下同）

記者翁伊森／嘉義報導



中國大陸養殖甲殼類爆發十足目虹彩病毒疫情，農委會已要求地方防疫單位對甲殼類養殖場展開調查，目前完成國內32場螯蝦場調查工作，其中新北、新竹、南投、雲林、高雄和屏東等地螯蝦養殖場都傳出疫情，嘉義縣政府呼籲漁民提高警覺，如有異狀，應立即聯繫家畜疾病防治所進行後續處置。

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嘉義縣白蝦養殖面積2,632公頃，以白蝦為主要產物者有97公頃，白蝦為副產物者2,535公頃（主要為虱目魚、吳郭魚、烏魚魚塭混養產物），泰國蝦養殖50公頃，尚無螯蝦養殖場，嘉義縣家畜疾病防治所已針對轄內6場白蝦及泰國蝦場進行疫情調查，經採樣送驗結果都呈陰性。



防治所表示，十足目虹彩病毒是一種傳染力極高的「甲殼類病毒」，對蝦、龍蝦、螃蟹都有殺傷力，對白蝦殺傷力最大，死亡率高達80％，泰國蝦、草蝦死亡率也很高，只比白蝦低一些。



螯蝦感染十足目虹彩毒沒有症狀。依照中央目前疫情處置方式，針對感染養殖場將進行全面清場銷毀、消毒，補償部分由由漁業署以價購方式處理，依農委會補償標準，成蝦每台斤補償240元，蝦苗每尾補償1元。



嘉縣府呼籲養殖業者，十足目虹彩病毒雖屬非動物傳染病條例所列疾病，也不是人畜共同傳染病，但將造成甲殼類重大損失，嘉義縣雖未檢出虹彩病毒，但不可掉以輕心，請養殖戶不要購入來源不明種苗，並加強養殖場生物安全，養殖過程若發現蝦隻有異常或死亡情形，應立即通報家畜所處置。

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