大陸「十足目虹彩病毒」入侵台灣！農委會：對蝦子殺傷力很強

▲大陸爆發蝦虹彩病毒，嘉義縣日前採檢無感染。（圖／記者翁伊森翻攝）



記者許展溢／台北報導

大陸近來爆發一種傳染力極高的「十足目虹彩」甲殼類病毒，因染上後死亡率高，對蝦、龍蝦、螃蟹等生物產生極大威脅，傳入侵台灣養殖場，新北、新竹和高雄等地都受到波及，今（17日）宜蘭縣政府證實有養殖場的蝦隻確診。農委會表示，此病毒對蝦子殺傷力很強，勢必要清掉。

農委會副主委黃金城表示，螯蝦場全台只有32場，該病毒對蝦子是非常重要疫病，雖然不是世界動物衛生組織（OIE）規範要通報的疫病，但對蝦子殺傷力很強，因此勢必要清掉，預計今天下午會有完整結果資料，明天會召開記者會說明。

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▲▼「十足目虹彩病毒」沒特效藥，目前只能以預防為主。（圖／記者翁伊森翻攝）



嘉義家畜所所長林珮如指出，十足目虹彩病毒感染力強、死亡率高，可感染各種蝦類，白蝦、澳洲淡水龍蝦、日本沼蝦、美國螯蝦及泰國蝦，據資料表示，罹病白蝦肝胰腺萎縮，呈黃白色，胃及腸道內無內容物，罹病的泰國蝦則會在頭部額角基部甲殼下出現三角形白色斑塊。

另因「十足目虹彩病毒」沒有特效藥，目前只能以預防為主，林珮如呼籲養蝦業者，面對疫情當前，千萬不可掉以輕心，蝦隻若出現異常死亡，應儘速採集病蝦及養殖池水就近送家畜所附設的水產動物疾病檢驗中心就診。



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