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2年匯6.2億！檢追地下匯兌案　「吳承霖同業」2聲押2交保

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▲嘉義地檢署7日查獲一起地下匯兌案。（圖／嘉義地檢署提供）

▲檢方於這起地下匯兌案中，查扣大筆金額、點鈔機、手機等物品。（圖／嘉義地檢署提供，以下同）

記者翁伊森、陳羿妏／嘉義報導

嘉義地檢署7日查獲一起地下匯兌案，李姓男子與黃姓男子涉嫌利用兩岸貨幣往來的需求，未經核准的情況下辦理兩岸匯兌業務，檢察官持票前往2人的住處、公司等7處進行搜索，扣得新台幣160萬元、手機11支、點鈔機2台、u盾3支。檢方訊後，認為2男犯罪嫌移重大，有逃亡之虞，因此向法院聲請羈押禁見，另外共同犯案的2名張姓男子則分別以10萬、5萬元具保。

嘉義地檢署不久前偵破吳承霖、陳玟叡夫婦百億元地下匯兌案，日前又有斬獲。據檢方調查，李男為某建設公司負責人，與黃男自2017年12月起在嘉義市住處等多個地方，向不特定的客戶收取不詳金額的手續費，以辦理人民幣、美金、越南盾、馬來西亞幣等外幣匯兌業務，李男和黃男分別收取支付金額高達3.5億元、2.7億元。

檢察官陳靜慧指揮法務部調查局成立專案小組，訊問後認定李男、黃男涉犯銀行法第125條第1項等犯行，並認為2人嫌疑重大，便向法院聲請羈押禁見，另2名張男則分別以10萬、5萬元具保。嘉義地檢署表示，將持續清查相關事證，嚴查境外資金，以確保乾淨的選舉環境。

▲嘉義地檢署7日查獲一起地下匯兌案。（圖／嘉義地檢署提供）


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