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周日追起來！全台「日環食地圖」出爐　5階段觀察重點、時間點一次看懂

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▲▼日環食。（圖／氣象局提供）

▲日環食奇景將於周日再度登場。（圖／氣象局提供）

記者賴文萱／台北報導

此生最後一次機會！今年夏至6月21日，全台9縣市都能看見被稱為「上帝的金戒指」日環食天文奇景，若錯過這次，就得再等195年。天氣風險整理出最詳盡的全台日環食地圖，包含各地點、日食各階段的時刻，精確度高達1秒鐘，周日一定要追起來。

這次日環食全程歷時5小時48分鐘，約從上午11時46分開始，下午5時34分結束，錯過這次，下次台灣本島再見要等195年，相當於近2個世紀。台北天文館說明，台灣前一次見到日環食是8年前，當時為日出帶食，日環食將有5個重點過程，初虧、食既、食甚、生光到復圓結束。

請繼續往下閱讀...

▲▼日環食地圖。（圖／天氣風險）

▲全台日環食地圖。（圖／天氣風險）

天氣風險整理出周日欣賞日食的五階段時間及觀察重點，初虧為下午2點49分，也就是太陽邊緣被月亮遮住的第一瞬間。初虧瞬間很不明顯，要用望遠鏡仔細觀察，缺口位置在太陽的下方（西邊），可以在一邊觀察時一邊倒數。

環食始為下午4點13分，位於環食帶內的人們會看到月亮完全進入太陽中。當月亮沒入太陽的最後一瞬間，會發現月亮邊緣並不是光滑的，而是有地形高低起伏喔～ 非常值得用望遠鏡仔細觀察。注意此時開始只有短短60秒不到的日環食全程，要把握時間。

食甚時間點為下午4點14分，此時月亮到達最接近太陽中心，也就是當天的重頭戲。位於環食帶的朋友會看到正港的日環食，而在偏食帶則會看到全程最細的日偏食。天氣風險表示，位在環食帶中心線上會看到太陽變成一圈金戒指，如果稍微偏離中心線，看到的金戒指就會有點偏心，要注意只有在食甚的那個瞬間時刻才會有完美的同心圓。

▲▼日環食。（圖／氣象局提供）

▲日環食共會歷經初虧、環食始、食甚、環食終到復圓結束等5階段。（圖／氣象局提供）

環食終則為下午4點15分，月亮開始離開太陽，金戒指漸漸出現缺口，宣告著日環食的結束。觀察重點和環食始一樣，太陽邊緣會斷斷續續的消失，過程不到10秒，千萬別錯過。

最後下午5點25分復圓，月亮終於完全離開太陽，日食結束。天氣風險強調，下次要在台灣能看到，就是195年後，要好好回味這一生一次的機會。另外提醒，觀賞日食時，務必要使用正確減光設備，避免失明危險。　

▲▼ 日環食。（圖／台北市立天文館提供）

▲目前天氣預報，嘉南平原當天為多雲晴朗天氣，有機會能好好欣賞日食。（圖／台北市立天文館提供）

目前天氣預報顯示，嘉南平原當天為多雲晴朗的天氣、太陽有機會從雲縫中露臉，可以好好欣賞日食；中部以北的地區則是不受北方鋒面影響、降雨機率不高，也有機會看到日食。

氣象局天文站指出，6月21日發生的日環食現象，台灣中南部、東部等9縣市都能看得到，這次環食帶將橫跨台灣本島，從西到東，通過金門、澎湖北側、雲林南部、嘉義、台南北側、高雄北側、花蓮南側及台東北側，時間上是金門最早、台東最晚。各地可見1秒至近60秒的環食景象，越靠近環食帶看到的時間越長，其它地區則可見到遮掩較大的偏食現象。

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