端午健康新主張！大口吃粽搭配營養小金礦　也能健康美味過佳節

▲全家人大啖美食的當下，除應避免過量，也要多攝取蔬果，讓身體營養均衡，放肆享受健康。（圖／台癌提供／示意圖）

生活中心／台北報導

端午連假即將到來，全家人開心聚在一起，除了看划龍舟競賽、挑戰立蛋，當然也要吃美味粽子應景一下。不論鹹粽、甜粽，現在的粽子口味變化多，每種餡料都想嚐嚐看，很多人卻忽略美味背後的陷阱，導致消化道不適引起肚子疼痛或是發生便秘問題。李婉萍營養師建議，端午佳節吃粽後，來顆營養小金礦奇異果，美味多汁的口感，加上豐富又健康的天然營養素，能化身各種美味小點，健康新主張讓全家人放肆享受健康，同時維持愉悅好心情、大口吃粽。

選對水果助消化 膳食纖維、奇異酵素讓你輕鬆過端午

面對腸胃道不適，營養師李婉萍建議，容易脹氣的話，可選擇五穀粽取代糯米粽，吃起來對腸胃比較舒服；腎臟病患者因需注意磷、鉀、鈉等攝取量，則是吃白粽較佳。而一般人除了避免飲食過量，吃粽子時可搭配湯品如竹筍湯，或在之後吃木瓜、鳳梨、芒果、奇異果等水果，來補充膳食纖維，尤其水果酵素能分解難消化的肉類、豆類蛋白質，有助於消化、改善便秘，讓腸胃順暢。

膳食纖維是腸道益生菌的營養來源，能幫助消化、軟化糞便，進而改善便秘狀況，每天兩顆拳頭大的綠色奇異果就可達到一天水果膳食纖維的攝取量（4-6g），有助於維持腸道健康。水果中的消化酵素則能幫助分解最難消化的肉類、豆類蛋白質，讓胃部食物消化，舒緩脹氣等不適症狀。舉奇異果為例，奇異果的奇異酵素與一般消化酶相比，對於蛋白質有很高的分解能力，可使胃部更快排空，減少食用高蛋白食物後的腹脹感，改善消化道不適症狀，讓全家人不再「胃嘟嘟」，有愉悅的心情和全家人一同放肆享受端午。

▲奇異果擁有豐富膳食纖維及特有的奇異酵素，能促進腸胃蠕動之外，其含有滿滿的維生素C，可提升正面情緒，帶來滿滿活力。（圖／台癌提供）

專家推薦維生素C奇異果 健康與愉悅美味同時享受不妥協

不少家庭端午期間餐餐吃粽，但仔細觀察入粽的餡料，最後吃下的是一堆高熱量，除了要擔心肚子小肉肉可能多了一圈，也要煩惱身體營養不均衡的問題，雖然吃飽了，卻出現疲倦或情緒低落的狀況。原本應是全家人一起歡樂度過的端午連假，卻因此而無精打采、飽受消化不良的痛苦，這種時候如何才能吃得開心又健康？李婉萍建議多吃蔬果，補充維生素C、維生素E、B1、B2、類胡蘿蔔素等各類營養素，提高身心活力，才能吃得開心又健康。

研究結果顯示，維生素C可活化多種酵素，改善大腦的能量代謝程度，促進神經化學物質分泌。在眾多水果中，奇異果的維他命C含量高，若以同等量來說，比柑橘高出5～10倍、比檸檬高11～13倍、比蘋果高20～80倍，李婉萍指出，一顆奇異果等於16顆蘋果，通常吃一顆即可達到衛福部建議的每日維生素C攝取量100毫克，且奇異果擁有豐富營養成份，還能攝取到優質葉酸、B群等，就像是綜合維他命，能協助體內代謝、減輕疲勞及倦怠感，體力變好，整個人更有精神，讓全家人增進身心活力，享受美味的同時，也能放肆享受健康不妥協。

▲奇異果營養小金礦，營養密度高，提供每日健康平衡，放肆享受健康。（圖／ETtoday製作）

吃出健康新主張 奇異果營養小金礦 放肆享受健康

端午想要吃粽子又要兼顧健康， 飲食應避免過量，以營養均衡為準則。李婉萍建議一餐中已經吃了粽子，就應該減少其他肉類及澱粉的攝取，多攝取營養密度高、富含維生素C的蔬果如：木瓜、奇異果、與柑橘類水果等，增加天然營養素攝取，以提供每日營養健康平衡。

奇異果營養小金礦，富含多種天然營養素（詳見上圖），口感多層次，吃起來清爽又香甜，除了品嚐原汁原味，也可以動手DIY製作成美味小點心，例如適合炎炎夏日的奇異果冰沙、小孩最愛的奇異果馬芬，或是加入優格，作法簡單，又能吃到更多奇異果的不同美味。端午節吃「粽」享用美味的同時，也要滿足健康，維持營養均衡，全家人才能大快朵頤，放肆享受健康！