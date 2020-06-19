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中埔鄉農會綁粽致意防疫人員　黃金板栗、蓮子黑木耳入菜

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▲中埔鄉農會攜手老人會綁粽慰勞防疫人員，並將當地農特產入菜。（圖／記者翁伊森攝）

▲中埔鄉農會攜手老人會綁粽慰勞防疫人員，並將當地農特產入菜。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導

端午佳節即將到來，為感謝中埔鄉防疫團隊辛勞，中埔鄉農會及老人會聯合舉辦「粽香敬老挺醫護、防疫有埔慶端陽」活動，將在地養生粽贈送給醫護人員、警察、村里幹事們，感謝他們守護鄉民健康；同時也贈送給獨居老人以及社區耆老享用，讓長者能感受到節日熱鬧氣氛。縣長翁章梁也受邀前往現場，穿上圍裙一同參與綁粽子。

▲中埔鄉農會攜手老人會綁粽慰勞防疫人員，並將當地農特產入菜。（圖／記者翁伊森攝）

▲嘉義縣長翁章梁、中埔農會總幹事李碧雲及中埔鄉長李碧菁親包粽子，中埔當地黃金板栗、蓮子，黑木耳都入餡料。（圖／記者翁伊森攝）


中埔鄉農會邀集各村家政班將當季盛產的蓮子、黑木耳，以及中埔特產黃金板栗加在肉粽裡，讓口感更加清爽，健康也能養生。除了家政團隊預先包好的粽子以外，更由縣長翁章梁、中埔鄉長李碧菁、中埔鄉農會總幹事李碧雲，共同穿上圍裙與家政班媽媽們一同包粽，也替防疫團隊盡心力。

▲中埔鄉農會攜手老人會綁粽慰勞防疫人員，並將當地農特產入菜。（圖／記者翁伊森攝）

▲中埔農會總幹事李碧雲致意民政人員。（圖／記者翁伊森攝）


翁章梁表示，「綁肉粽，首選中埔黃金板栗」，一般既定印象肉粽相對較油膩，甚至在端午佳節前後將肉粽當正餐的人也很多；因此如何營養能均衡，肉粽餡料就很重要！全台唯一中埔的黃金板栗、特有的木耳及蓮子，都是綁肉粽重要的營養食材，歡迎民眾來中埔購買。

▲中埔鄉農會攜手老人會綁粽慰勞防疫人員，並將當地農特產入菜。（圖／記者翁伊森攝）

▲中埔鄉長李碧菁致意醫護人員。（圖／記者翁伊森攝）


此外，在全國縣市施政滿意度調查裡，嘉義縣的防疫滿意度超過9成。翁章梁說，這些都是要感謝我們嘉義縣的防疫國家隊，有他們守護民眾健康，並且積極配合政府的防疫措施，才有如此亮眼的成績。

▲中埔鄉農會攜手老人會綁粽慰勞防疫人員，並將當地農特產入菜。（圖／記者翁伊森攝）

▲縣長翁章梁致意警察人員。（圖／記者翁伊森攝）


「臺灣防疫作業，全球有目共睹」，李碧雲表示，有國家隊的超前佈署，以及民眾的配合，才能讓台灣在疫情中逐漸重建規律生活。因此，藉由端午佳節活動，特別感謝醫護、警政及民政單位。

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