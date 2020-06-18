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日狂銷200萬台料理神器！全聯限量1萬台「34折換購」手刀開搶

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記者林育綾／台北報導

日本「廚具神器」品牌BRUNO推出的「多功能電烤盤」，在當地狂銷超過200萬台，去年全聯推出換購活動時被搶換一空，今年再度回歸成為「必搶名單」，總共推出8款BRUNO料理神器，最低只要用300福利點，或集滿生鮮、咖啡積分，就能以市價最低34折起的優惠買到心中夢幻逸品，19日起為期8週正式開搶。

▲▼全聯推出「日本料理神器BRUNO」換購活動，最低34折起可加購。（圖／記者林育綾攝）

▲日本狂銷200萬台「多功能電烤盤」去年被搶換一空，今年再度回歸全聯換購活動。（圖／記者林育綾攝）

請繼續往下閱讀...

具有日本血統、北歐簡約外型的日本品牌BRUNO，不只定位於實用，也兼具時尚外型而大受歡迎，成為過往國人去日本旅遊時必買的熱門家電，而全聯在去年引進作為換購活動後，換購價格還比直接飛去日本買划算，更是全台最便宜，造成當時的人氣「多功能電烤盤」1萬台被搶換一空。

▲▼全聯推出「日本料理神器BRUNO」換購活動，最低34折起可加購。（圖／記者林育綾攝）

▲全聯推出「日本料理神器BRUNO」換購活動，最低34折起可加購。（圖／記者林育綾攝）

如今該款超人氣廚具回歸，BRUNO的多功能電烤盤可一機多用，內附平盤料理盤、6格式料理盤，可做米漢堡、煎餅、鬆餅等，最低可用300福利點+2250元就能換得。此波換購活動自6/19～8/13展開，為期8週，共有8款商品，包含4款人氣家電與4款配件。

▲▼全聯推出「日本料理神器BRUNO」換購活動，最低34折起可加購。（圖／全聯提供）

▲人氣「多功能電烤盤」限量1萬台，去年被搶換一空。（圖／全聯提供）

4款家電除了首推必搶的「多功能電烤盤」，還有「上掀式蒸氣循環烤箱」、超人氣「手持式四件組攪拌棒」，以及全台灣獨家首推的「電子多功能壓力鍋」。4款配件則包括「料理深鍋」、「附蓋不鏽鋼杯」、「玻璃珪璪土儲物罐」、「輕鬆扣陶瓷保鮮碗2入組」，每款商品數量有限，兌完為止。

▲▼全聯推出「日本料理神器BRUNO」換購活動，最低34折起可加購。（圖／全聯提供）

▲此波換購活動自6/19～8/13展開，為期8週，共有8款商品。（圖／全聯提供）

▲▼全聯推出「日本料理神器BRUNO」換購活動，最低34折起可加購。（圖／全聯提供）

▲此波還有全台灣獨家首推的「電子多功能壓力鍋」。（圖／全聯提供）

此外家樂福也在近期推出「GoodPlus+日系時尚廚具」換購活動，消費滿500元即贈1點，集滿5點以上即可加價購。

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