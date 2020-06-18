搶全聯「中衛口罩」必勝攻略！2大技巧曝「進去前就知有無」　全台據點一次看

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搶全聯中衛口罩！內行曝「必勝2攻略」全台據點一次看　網驚：丹寧藍

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲搶全聯中衛口罩！內行曝「必勝2攻略」全台據點一次看　網驚：單寧藍（圖／記者劉維榛攝）

▲丹寧藍超美！（圖／翻攝自口罩現貨資訊 台灣製造MIT口罩交流社團，下同）

網搜小組／劉維榛報導

6月起口罩回歸市場銷售，儘管量能已滿足內需，但不少民眾仍瘋狂囤貨！一名網友大方分享「全聯中衛口罩必勝秘笈」，還貼心整理全台販售據點，讓底下網友跪了「只能說太給力了！」

一名男網友在臉書《口罩現貨資訊 台灣製造MIT口罩交流》熱情表示，想在全聯買到中衛口罩，就要掌握2個攻略，首先進門市要先眼看四方、耳聽八方，「有些門市有進貨，但是沒有把中衛口罩放在外面賣場或是櫃檯，所以大家常常都買不到！」

請繼續往下閱讀...

第2攻略曝光，跟店員應對的技巧！原PO直呼，「不要只問一位店員，有時候問到第二位就會告訴你正確答案， 因為有的店員不一定知道有沒有，或是是否還有，問到對的店員，他會去倉庫拿給你中衛口罩！」

文章貼出後，一票網友暴動回應，「樓主太專業」、「好厲害 謝謝你」、「只能說太給力了」、「大哥解析得，比全聯老闆更精準」、「也太詳細」。留言串中，有人提醒進賣場前，「若有看到張貼未有藥妝許可證的字樣，就無須再去或是下車進去，可以直接離開了，省時間」。

▲搶全聯中衛口罩！內行曝「必勝2攻略」全台據點一次看　網驚：單寧藍（圖／記者劉維榛攝）

▲口罩3入39元！

另外，原PO也整理全台全聯販售資訊，值得注意的是，「台中市區、西區 、南區、烏日、西屯區、南屯區，目前大概都不會有中衛口罩喔，最慢可能也要7月中左右才會分配到，所以要衝去問的也要中午12點後去問！」

底下網友也回報購買狀況，「林森北路的兩家全聯都沒有」、「我剛去全聯（高雄楠梓），看到有人有買到耶～但我沒問店員」、「松江店沒了」、「屏東竟然沒有」、「雲林都沒有」、「剛剛去看行天宮附近的那間全聯空了，店員說也不知道什麼時候會補貨」。

▼原PO整理全台全聯販售據點！

▲搶全聯中衛口罩！內行曝「必勝2攻略」全台據點一次看　網驚：單寧藍（圖／翻攝口罩現貨資訊 台灣製造MIT口罩交流）

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