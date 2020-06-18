印軍驚傳河中打撈出「18具屍體」推特瘋傳　真相曝光：巴基斯坦惡搞

▲網路瘋傳印軍打撈出18具同袍遺體，被網友起底是假新聞。（圖／路透）



記者林彥臣／綜合報導

中印邊境部隊的肢體衝突，造成雙方都有人員死傷的慘劇，推特瘋傳印軍在施約克河（Shyok River）打撈出18具同袍的屍體，累積陣亡人數達到38人，不過隨即遭到網友拆穿，一切都是印度宿敵巴基斯坦在趁機惡搞。

相關消息在推特上，以「突發新聞」的方式發布，內容指出，印度陸軍施約克河與加萬谷（Galwan Valley）一帶，找回18具同袍的遺體，累積陣亡人數達到38人，印度陸軍晚間將對此發出聲明。

▲印軍打撈出18具同袍遺體的假消息，在推特瘋傳。（圖／翻攝自推特）



不過隨後有大陸網友在微博上起底，消息起源的帳號，4月才註冊，而且疑似是巴基斯坦人，在河中打撈出18具印軍屍體的內容，也是惡搞的。

▲大陸網友起底，假消息源頭疑似是巴基斯坦帳號。（圖／翻攝自微博）



中印兩國在邊境發生衝突後，印度宿敵巴基斯坦的態度也相當耐人尋味，16日爆出中印邊境雙方人員傷亡後，印度軍方就指控巴基斯坦違反停火協議，率先用迫擊砲開火。

不過巴基斯坦方面則指控印軍濫射，對村落開火，造成4名平民重傷，包括2名婦女與2名兒童。

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