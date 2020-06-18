　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

「印度寶傑」理智斷線嗆爆中國來賓：我們將不擇手段建路、建橋、建隧道

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼「印度寶傑」在節目中理智斷線，怒嗆連線的中國來賓。（圖／翻攝自Republic World　YouTube）

▲「印度寶傑」（分割畫面中間西裝男）在節目中理智斷線，怒嗆連線的中國來賓。（圖／翻攝自Republic World　YouTube）

記者林彥臣／綜合報導

中印邊境在今年5月起爆發衝突，甚至造成雙方的邊境部隊人員傷亡。印度的一個談話性節目Republic World，主持人阿爾納布•戈斯瓦米（Arnab Goswami）因為風格主持風格相當激動鮮明，宛如台灣的知名主持人劉寶傑，日前他在節目上談論中印邊境問題，更是當場理智斷線，嗆爆連線的中國來賓。

印度談話性節目Republic World與一位中國來賓連線，闡述中方在邊境衝突事件的立場。這位來賓表示，30幾年來包含近期發生的衝突，沒有任何一方開火，都是肢體的衝突，但是邊境的問題對雙方來說都相當敏感，雙方的民族主義也正在高漲，兩國都是擁有核武的國家，不認為兩國能承擔核戰的風險，甚至是常規戰爭，應該要促進雙邊高層的對話。

但是戈斯瓦米認為來賓的談話離題了，希望他能夠用一個簡單明瞭的重點回答，「我的問題是，你認為你們是否想要升高情勢？」

來賓回答，「我不認為中國想要升高情勢」。

戈斯瓦米表示，也許你說的一部份是對的，印度的民族主義現在是絕對的高漲，「你根本搞不清楚狀況，我們前所未有的團結，我們沉浸在民族主義之中」。

▲▼ 中印邊境,拉達克地區（Ladakh）加萬谷（Galwan valley）衛星影像。（圖／路透）

▲中印邊境在拉達克地區（Ladakh）衝突的其中一個原因，就是因為印度想在當地修路。（圖／路透）

戈斯瓦米突然激動怒嗆來賓，「而且我們會不擇手段，讓我們的三色旗（印度國旗）飄揚在我們的領土上，我們會在邊境上建我們的路、建我們的橋、建我們的隧道！」

中印邊境爆發衝突的其中一個原因，就是印度在拉達克控制線的印度一側，修築能夠連結高原機場的道路，但是中國認為該處為中國領土，而且當印度修築完成之後，將會更方便運兵，導致中方在當地優勢不再，要求印度停止修路。但是印度認為他們在國境內修築道路，中國無權干涉，所以主持人戈斯瓦米才會在節目中，激動怒嗆要建路、建橋、建隧道。

►歐式風情不用出國！清境佛羅倫斯山莊住宿券2.7折破盤2288元

►有沒有過期的票券，點這邊讓你的過期票「復活」！　

ET快訊
連追劇3天！20歲櫃姐半夜「不對勁」…醫照X光見「塌一大塊」
男大生「化骨水」殺人！他後腦勺冒白煙…痛苦走100m倒人行道
二女兒閃嫁朱立倫外甥！吳宗憲被問「嫁妝」...親回應了
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

南亞第三高　孟加拉新冠確診數超過10萬例

阿根廷總統「自主居家隔離」　全國3.5萬確診、913人死亡

擁320枚核彈頭！中國躍升世界第三核武大國

美國「吊死樹上」黑人羅伯特兄弟　傳與警槍戰中遭射殺

「印度寶傑」理智斷線嗆爆中國來賓：我們將不擇手段建路、建橋、建隧道

南極6800萬前「卵化石」解密　母親疑似海洋最強掠食者「滄龍」

不顧金與正反對！脫北者強行「施放傳單+白米」解救災胞...先裝瓶準備

影／安倍鬆口將率先鬆綁4國入境限制　日網友傻眼：台灣呢？

性侵妹妹也是姪女！澳40人「公社家庭」噁爆曝光　家人全是亂倫交配生下

11歲童被逼「4小時灌2.8L水」沒進食　嘔10次↑隔日嘴吐泡沫…躺血床斷氣

時尚達人號召30人北車改造街友　把他「變成型男」重拾自信笑顏

李佳穎大口吃甕缸雞好療癒　KID讚她懂吃「拿龍蝦的頭熬湯」

陳喬恩視訊男友甜喊「寶貝」！　和寵物對話「疊字猛撒嬌」

日本爸綁頭巾扮師傅只服務兒子　家庭式10元迴轉壽司鋪限定開張

影片曝光！中正紀念堂隨機砍人　老婦菜刀狂揮追擊路人...1女受傷

邢昭林裝病脫衣「一把拉梁潔上床」　背後抱教打領帶...轉身一拉趁機偷吻！

解送途中「嫌犯藥癮發作哀號」　高雄警加速行駛釀飛天警車插曲

0負評民宿老闆砸車！慘被1星灌爆　鄰居力挺：車主一家才是路霸惡鄰

白敬亭收到「佩佩豬手錶」憤而離場　怒喊王嘉爾沒攔他「怎麼回事」XD

Selina露營豪華新帳篷曝光　外型超像神殿...內部超溫馨！！

南亞第三高　孟加拉新冠確診數超過10萬例

阿根廷總統「自主居家隔離」　全國3.5萬確診、913人死亡

擁320枚核彈頭！中國躍升世界第三核武大國

美國「吊死樹上」黑人羅伯特兄弟　傳與警槍戰中遭射殺

「印度寶傑」理智斷線嗆爆中國來賓：我們將不擇手段建路、建橋、建隧道

南極6800萬前「卵化石」解密　母親疑似海洋最強掠食者「滄龍」

不顧金與正反對！脫北者強行「施放傳單+白米」解救災胞...先裝瓶準備

影／安倍鬆口將率先鬆綁4國入境限制　日網友傻眼：台灣呢？

性侵妹妹也是姪女！澳40人「公社家庭」噁爆曝光　家人全是亂倫交配生下

11歲童被逼「4小時灌2.8L水」沒進食　嘔10次↑隔日嘴吐泡沫…躺血床斷氣

日職／明天終於開打了　王柏融IG：非常興奮與期待

南亞第三高　孟加拉新冠確診數超過10萬例

夏天就要吃鳳梨！「抗發炎、改善高血壓」好處多　但3種人要小心

日職／宋家豪隨隊一軍　隨時加入分擔牛棚

今夏爆款「星巴克小雛菊」系列　6／19結帳85折又潮又省錢

獨／新北驚爆校園霸凌！限動辱「破X」...國1女崩潰自殘　同學嗆：期待上新聞欸

彰銀明股東會改選董事　財政部：台新金未有退讓的跡象

中職／西武迎接主場開幕戰　萊恩送上手繪祝福

傳印度派兵增援！「責任不在中方」趙立堅10字回應

遶境現場曝！大甲媽回鑾彰化市　方仰寧說話了

勇氣+9騎士載熱褲妹秀操作 跨雙黃線超警車下秒直接GG...

國際熱門新聞

慎入！26歲男植髮後頭皮如「長滿蟲卵」

嚇歪！爬山見樹幹壓著「發紺腐爛腳趾」

中印激戰6小時！血腥戰場曝

遭青瓦台批無禮！金與正嚇傻「沉默不語」

她撞上銀行玻璃門　腹部慘遭刺穿身亡

波頓新書：川普為連任向習近平求情

富翁自傳藏頭詩「3000萬寶藏埋山」贏家開箱驚呆

女兒爆「爸車上有胸罩」真相笑翻網

雙胞弟「假扮哥哥」測女友　開門見女友眼神才知自己綠爆

3個月內2度染疫　女：拜託大家戴口罩

日將率先鬆綁4國入境限制　日網友傻眼：台灣呢？

她10歲淪「爸爸的洩慾娃」19年後發狠復仇

正妹和男友遛狗　遭步槍擊斃

愛魚給爸爸照顧　崩潰發現被炸來吃

更多熱門

相關新聞

派兵增援邊防部隊？趙立堅回應了

派兵增援邊防部隊？趙立堅回應了

中印邊境日前發生激烈的肢體衝突，雙方皆有人員傷亡，現在又傳出印度已經派兵增援邊防部隊，但是中國外交部發言人趙立堅並未透露是否採取同樣措施，僅表示「雙方正通過軍事和外交渠道對話解決有關現地問題，我沒有需要發布的消息」。

陸外交部：中印邊境形勢「穩定可控」

陸外交部：中印邊境形勢「穩定可控」

中印邊界「一條線的複雜恩怨」懶人包

中印邊界「一條線的複雜恩怨」懶人包

中印邊界衝突加劇　趙立堅強調「形勢穩定、可控」

中印邊界衝突加劇　趙立堅強調「形勢穩定、可控」

中印激戰6小時！血腥戰場曝

中印激戰6小時！血腥戰場曝

關鍵字：

中印衝突中印邊境中印邊界印度寶傑Arnab Goswami

讀者迴響

發燒話題

許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 羅志祥 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

去燒肉吃到飽怎回本？　他曝三個重點：吃到經理發抖

慎入！26歲男植髮後頭皮如「長滿蟲卵」

郭碧婷「挺6個月大肚」懷孕了！身份證還是單身

《慾罷不能》玩咖情侶檔分手了

連千毅出席辯論庭 遭律師責罵為弱智

嚇歪！爬山見樹幹壓著「發紺腐爛腳趾」

迷昏返台閨蜜！女大生LINE男友來性侵　幫戴套在旁拍攝

信義區正妹跌出長輩　IG找到了

蝦子染疫確診！「十足目虹彩病毒」侵台　70萬尾蝦隻遭限制移動

3個月前猛抗議！「基地台真要拆」居民崩潰

高醫18歲男大生「化骨水」殺人！他冒白煙倒地慘死

快訊／吳宗憲和朱立倫變親家！二女兒點頭答應求婚

怕小鬼搶飯碗！KID爆鏡頭外玩到翻臉

爸媽搭客運北上打來報平安！女兒下秒接噩耗毛翻

沙發睡死！她被貓媽當產檯秒嚇醒

更多

最夯影音

更多
時尚達人號召30人北車改造街友　把他「變成型男」重拾自信笑顏

時尚達人號召30人北車改造街友　把他「變成型男」重拾自信笑顏
李佳穎大口吃甕缸雞好療癒　KID讚她懂吃「拿龍蝦的頭熬湯」

李佳穎大口吃甕缸雞好療癒　KID讚她懂吃「拿龍蝦的頭熬湯」

陳喬恩視訊男友甜喊「寶貝」！　和寵物對話「疊字猛撒嬌」

陳喬恩視訊男友甜喊「寶貝」！　和寵物對話「疊字猛撒嬌」

日本爸綁頭巾扮師傅只服務兒子　家庭式10元迴轉壽司鋪限定開張

日本爸綁頭巾扮師傅只服務兒子　家庭式10元迴轉壽司鋪限定開張

影片曝光！中正紀念堂隨機砍人　老婦菜刀狂揮追擊路人...1女受傷

影片曝光！中正紀念堂隨機砍人　老婦菜刀狂揮追擊路人...1女受傷

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面