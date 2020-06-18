傳印度派兵增援！「責任不在中方」趙立堅10字回應

▲中印邊境爆發衝突 。（圖／路透社，下同）



記者邱茀濱／綜合報導

中印邊境日前發生激烈的肢體衝突，雙方皆有人員傷亡，現在又傳出印度已經派兵增援邊防部隊，但是中國外交部發言人趙立堅並未透露是否採取同樣措施，僅表示「雙方正通過軍事和外交渠道對話解決有關現地問題，我沒有需要發布的消息」。

中國外交部18日的記者會上，有多家外媒記者問及中印邊境的局勢。不過，趙立堅卻沒有進一步透露相關情況，只說了「目前中印邊境地區的形勢總體是穩定的、可控的」。

趙立堅認為這次事件「是非曲直十分清楚，責任不在中方」，並再次強調「6月15日晚，印方一線邊防部隊公然打破雙方軍長級會晤達成的共識，在加勒萬河谷現地局勢已經趨緩的情況下，再次跨越實控線蓄意挑釁、暴力攻擊中方前往現地交涉的官兵，進而引發激烈肢體衝突，造成人員傷亡。」

趙立堅表示，希望印方徹底展開調查，「嚴懲肇事責任人，嚴格管束一線部隊，立即停止一切挑釁性舉動，確保此類事件不再發生。」

趙立堅還說，王毅國務委員昨日和印度外長蘇傑生（Subrahmanyam Jaishankar）通電時已表示，中印兩國都是10億級以上人口的新興力量，加快實現自身發展振興是各自肩負的歷史使命。

趙立堅引述王毅的話指出，雙方相互尊重、相互支持是正道，符合兩國的長遠利益，但相互猜忌、摩擦則違背人民的根本願望；「雙方應按照兩國領導人達成的重要共識，通過中印邊界特別代表會晤機制、邊防部隊會晤機制等既有渠道，就妥處邊境事態加強溝通協調，共同維護邊境地區和平與安寧。」

最後他強調，雙方同意公正處理目前的局勢，並共同遵守雙方軍長級會晤達成的共識，盡快使加勒萬河谷情勢降溫，以維護邊境地區的和平與安寧。

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