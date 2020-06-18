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王美花傳升任經濟部長　侯友宜同台致詞喊「部長好」

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▲侯友宜、王美花（圖中）18日參加林口市場開幕活動。（圖／新北市政府提供）

▲侯友宜、王美花（圖中）18日參加林口市場開幕活動。（圖／新北市政府提供）

政治中心／綜合報導

新北市長侯友宜及經濟部常務次長王美花18日同台出席林口市場開幕典禮剪綵。外傳王美花將升任經濟部長，侯友宜今天致詞時竟脫口稱她「未來部長」，引起關注；而王美花則表示一切等行政院公布為準。

新北市政府市場處今天舉辦「採買新市趣 林口新生活」林口市場開幕典禮，現場也寄出10元銅板價福袋及現場打卡送茄芷袋活動；而侯友宜及王美花不僅同台剪綵，還體驗包粽子。

▲侯友宜、王美花同台林口市場開幕剪綵。（圖／新北市政府提供）

▲侯友宜、王美花同台林口市場開幕剪綵。（圖／新北市政府提供）

侯友宜表示，將傳統市場變得更加現代化是他最大的心願，林口市場是新北首座具有鑽石級綠建築標章認證的傳統市場，更榮獲「2019年國家卓越建設獎」，除結合市場、公托、圖書館及活動中心外，更借鏡歐洲市場，保留在地文化特色打造老樹庭園。

侯友宜指出，林口市場亦提供社交空間，另使用低輻射玻璃窗戶兼具透光性及建築美學。市場內全區進行特色營造，也加強貼心服務，提供給大家更舒適的環境，成為未來改建的典範市場。

對於王美花的出席，侯友宜不僅在致詞時感謝她支持市場改建，會後受訪時還表示，若王美花高升部長，要恭喜她，也別忘記對新北市及全台傳統市場改變的決心。

另外，新北市市場處長盛筱蓉則提到，林口市場規劃以老社區新生命為主題，保留百年老樹-茄冬樹，並以藝術廊帶串聯林口路與中正路，同時也是新北首座設置肉品中央處理區及冷凍展示檯的市場；另為符合新型態消費趨勢，全面導入行動支付並設置手推車，還特別規劃兒童版推車，讓孩子們可以在市場裡自在悠遊。

▼林口市場。（圖／新北市政府提供）

▼林口市場。（圖／新北市政府提供）

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