日本前法相寵妻無極限！砸2400萬行賄100人讓她當議員　政壇夫妻檔遭逮

▲參議院議員河井案里與前法務大臣河井克行。（圖／翻攝自河井克行部落格）



記者王佩翊／編譯

日本東京地檢18日正式以違反公職選舉法罪名，逮捕前法務大臣河井克行與自民黨參議院議員河井案里夫婦。河井案里2019年3月表明出馬參議院選舉後，兩夫妻疑似支付廣島縣議會議員以及後援會幹部近100人現金行賄。兩人17日已經正式退出自民黨，不過河井案里表示，暫時無意請辭議員職。

根據《日本放送協會》報導，東京地檢特搜部經調查發現，自從河井案里2019年3月正式宣布參選參議院議員後，時任法務大臣的丈夫河井克行於同年7月，以現金對廣島縣議會議員與後援會幹部等近百人行賄，要求在選舉中將票投給河井案里，行賄總金額高達2400萬日幣（約新台幣664萬元）。

時任法務大臣的河井克行2019年10月因被周刊爆料涉嫌行賄，請辭法務大臣一職。檢察機關今年（2020年）1月搜查河井夫婦的住宅與議員辦公室，搜出了記載收賄名單的紀錄冊，並將其沒收，不過兩人堅持否認犯行，河井案里也堅決不肯放棄議員職位。

另一方面，河井案里的秘書立道浩2019年7月在參議院選舉中，因支付助選小妹們超過法律規定的酬勞，6月16日遭廣島地方法院判處1年6個月徒刑，緩刑5年執行。如果秘書確定被判處禁錮，檢察機關可提出行政訴訟，要求對議員本人也執行連坐法，屆時河井案里的當選可能會無效。判決結果出爐後，河井夫妻也在同日表明退黨意願，自民黨17日正式接受兩人的退黨申請。

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