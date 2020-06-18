　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

南韓官員過太爽？「3天前就得知」金與正狠炸韓聯辦...青瓦台：根本不知情

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼南韓統一部長金鍊鐵。（圖／達志影像）

▲南韓統一部長金鍊鐵17日宣布請辭，為惡化的兩韓關係負責。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

南北韓關係急遽惡化，倒退至2018年以前的對峙局面，對此南韓統一部長金鍊鐵（김연철）17日下午公開請辭，為情勢惡化負責；不過韓媒透露，南韓政府早在韓聯辦被炸毀的3天以前，就已收到來自北韓（朝鮮）的通知，且可觀測到運輸炸藥的車輛進出開城，並在韓聯辦建築物上動手腳，甚至前線的北韓士兵罕見地在配槍裝上刺刀，再再顯示出南韓政府安逸、無作為的散漫態度。

《韓國日報》引述南韓政府內部消息人士的說法，表示北韓勞動黨第一副部長金與正13日向南韓預告炸毀韓聯辦後，隨即將同份聲明轉述給南韓政府，甚至有一說是直接轉達給青瓦台，等於總統文在寅早在事發3天前就已知情。由於北韓9日就已主動切斷官方間的聯繫管道，推測消息很有可能是北韓勞動黨統一戰線部透過熱線，傳達給南韓國家情報院。

▲▼南韓媒體透露，軍方早透過熱像儀捕捉到北韓開城內部的異常舉動。（圖／路透社）

▲南韓媒體透露，軍方早透過熱像儀捕捉到北韓開城內部的異常舉動。（圖／路透社）

該媒體指出，早在事發3天前，就有不少異常徵兆。金與正預告炸毀韓聯辦的同一天晚上，開城工業區內的韓聯辦周圍便出現運送炸藥的車輛，建築物也炸出因焊接作業出現的火花，由於南韓軍方設置軍規熱像儀，為的就是24小時監測開城的一舉一動，整個南韓政府、軍方不可能不知情。

對於部份媒體的指控，青瓦台今（18）日透過國民溝通首席祕書官尹道漢（윤도한）澄清，事前根本沒收到北韓通知，其他政府部門也未與北韓取得聯繫。

《韓國日報》分析，文在寅政府早在金與正13日預告炸毀韓聯辦後，就慌張到失去理智應對，14日透過統一部與國防部表示「認為事態嚴重」，15日卻對北韓表示將派國家安保室長鄭義溶、國家情報院長徐薰為赴平壤特使，有可能是此舉更加觸怒北韓當局。

►遭青瓦台狠批無禮！女帝金與正嚇傻「沉默不語」...黨媒：忍耐已超越極限

►還在狀況外？南韓軍方「未察覺北韓軍異常」...消息人士曝：哨所早就有人啦

►好想出去玩......

ET快訊
又是孟加拉境外移入！　與染疫夫妻「同班機」返台
LIVE／新增1例境外移入　疫情變化指揮中心最新說明
快訊／共軍殲10、殲11戰機連三天闖入台灣空域　我軍警告驅離
高雄17歲少女與大叔上摩鐵　仰躺床上死亡
快訊／新北等6縣市養蝦場染「十足目虹彩病毒」！　農委會：蝦全
到銀行辦事！她情急一頭撞上玻璃門　腹部遭刺穿身亡
快訊／新增1例境外移入！　指揮中心1500臨時記者會
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

兒遭霸凌父心痛！挺身出拳「反遭6學生狂揍」...痛到倒地還被吐口水

上網搜尋「白天如何性侵並逃脫」　惡男犯案隔天就落網入獄16年

印中邊境「4200m荒漠」成衝突爆點！指揮官摔下河谷　傷兵高山症＋凍傷亡

到銀行辦事！她情急一頭撞上玻璃門　腹部慘遭刺穿身亡

南韓官員過太爽？「3天前就得知」金與正狠炸韓聯辦...青瓦台：根本不知情

富翁自傳藏頭詩「3000萬寶藏埋山」　萬人尋寶5人慘死…10年後贏家開箱驚呆！

才剛康復又確診！　3個月內2度染疫...她崩潰：拜託大家戴口罩

南韓朝鮮半島代表李度勳訪美！預計商討北韓議題、交涉應對措施

中印邊界火爆衝突155年　「一條線的複雜恩怨」竟無解答…懶人包一次看！

還在狀況外？南韓軍方「未察覺北韓軍異常」...消息人士曝：哨所早就有人啦

時尚達人號召30人北車改造街友　把他「變成型男」重拾自信笑顏

李佳穎大口吃甕缸雞好療癒　KID讚她懂吃「拿龍蝦的頭熬湯」

陳喬恩視訊男友甜喊「寶貝」！　和寵物對話「疊字猛撒嬌」

影片曝光！中正紀念堂隨機砍人　老婦菜刀狂揮追擊路人...1女受傷

日本爸綁頭巾扮師傅只服務兒子　家庭式10元迴轉壽司鋪限定開張

0負評民宿老闆砸車！慘被1星灌爆　鄰居力挺：車主一家才是路霸惡鄰

解送途中「嫌犯藥癮發作哀號」　高雄警加速行駛釀飛天警車插曲

白敬亭收到「佩佩豬手錶」憤而離場　怒喊王嘉爾沒攔他「怎麼回事」XD

小甜甜急求書偉幫她　難為情：手指頭伸進去弄一弄就好

Selina露營豪華新帳篷曝光　外型超像神殿...內部超溫馨！！

兒遭霸凌父心痛！挺身出拳「反遭6學生狂揍」...痛到倒地還被吐口水

上網搜尋「白天如何性侵並逃脫」　惡男犯案隔天就落網入獄16年

印中邊境「4200m荒漠」成衝突爆點！指揮官摔下河谷　傷兵高山症＋凍傷亡

到銀行辦事！她情急一頭撞上玻璃門　腹部慘遭刺穿身亡

南韓官員過太爽？「3天前就得知」金與正狠炸韓聯辦...青瓦台：根本不知情

富翁自傳藏頭詩「3000萬寶藏埋山」　萬人尋寶5人慘死…10年後贏家開箱驚呆！

才剛康復又確診！　3個月內2度染疫...她崩潰：拜託大家戴口罩

南韓朝鮮半島代表李度勳訪美！預計商討北韓議題、交涉應對措施

中印邊界火爆衝突155年　「一條線的複雜恩怨」竟無解答…懶人包一次看！

還在狀況外？南韓軍方「未察覺北韓軍異常」...消息人士曝：哨所早就有人啦

曾叫過他的車...高雄17歲少女與白牌車司機上摩鐵！隔天離奇亡　現場疑點重重

內政部提修法：罷免案領銜人及被罷免人都可收政治獻金！

檢警掃黑大執法！逮犯罪組織首腦　自稱「雲林鄭太吉」遭羈押禁見

李佳穎大方認愛「圈外男友」想結婚了！幸福肥7公斤「騙鬼鬼懷孕」

印度尤／中印邊界衝突至少20死　熱戰爆發或理性降溫？

兒遭霸凌父心痛！挺身出拳「反遭6學生狂揍」...痛到倒地還被吐口水

「大咖韓女星」IG追蹤赫見台灣素人！他看傻：被盜嗎　粉絲曝真相…親民炸

台指期漲35點　分析師：月底前都會維持在高點震盪

上網搜尋「白天如何性侵並逃脫」　惡男犯案隔天就落網入獄16年

囧叔翻身做「增大術」...打2針竟「滿頭疙瘩」　醫美允「處理到好」換撤告

玩台灣！日本短裙妹買珍奶上捷運 他捕捉「吸下去」邪惡瞬間網全歪樓

國際熱門新聞

慎入！26歲男植髮後頭皮如「長滿蟲卵」

嚇歪！爬山見樹幹壓著「發紺腐爛腳趾」

中印激戰6小時！血腥戰場曝

遭青瓦台批無禮！金與正嚇傻「沉默不語」

波頓新書：川普為連任向習近平求情

她撞上銀行玻璃門　腹部慘遭刺穿身亡

富翁自傳藏頭詩「3000萬寶藏埋山」贏家開箱驚呆

雙胞弟「假扮哥哥」測女友　開門見女友眼神才知自己綠爆

女兒爆「爸車上有胸罩」真相笑翻網

正妹和男友遛狗　遭步槍擊斃

愛魚給爸爸照顧　崩潰發現被炸來吃

3個月內2度染疫　女：拜託大家戴口罩

美大選民調：川普落後拜登13％

20印軍喪命！莫迪政府被「逼到牆角」

更多熱門

相關新聞

南韓朝鮮半島代表抵美！預計商討北韓議題

南韓朝鮮半島代表抵美！預計商討北韓議題

南韓外交部朝鮮半島和平交涉本部長李度勳17日抵達美國，展開一系列訪美行程，不過在被記者問及此行目的時，他不願多作回應。李度勳預計將在華盛頓會見美國副國務卿與其他國務院人士，針對北韓近日向南韓施壓之意圖與朝鮮半島局勢交換意見，並探討應對方案。

北韓炸辦公室　鞏固金與正地位？

北韓炸辦公室　鞏固金與正地位？

還在狀況外？南韓軍方「未察覺北韓軍異常」

還在狀況外？南韓軍方「未察覺北韓軍異常」

被老爸忘了　2歲女童車內悶7小時亡

被老爸忘了　2歲女童車內悶7小時亡

兩韓聯辦對比圖曝光！金與正「宣示掌權」不惜代價

兩韓聯辦對比圖曝光！金與正「宣示掌權」不惜代價

關鍵字：

日韓要聞南韓統一部長請辭開城北韓韓聯辦熱像儀青瓦台

讀者迴響

發燒話題

許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 羅志祥 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

慎入！26歲男植髮後頭皮如「長滿蟲卵」

去燒肉吃到飽怎回本？　他曝三個重點：吃到經理發抖

郭碧婷「挺6個月大肚」懷孕了！身份證還是單身

《慾罷不能》玩咖情侶檔分手了

嚇歪！爬山見樹幹壓著「發紺腐爛腳趾」

蝦子染疫確診！「十足目虹彩病毒」侵台　70萬尾蝦隻遭限制移動

信義區正妹跌出長輩　IG找到了

連千毅出席辯論庭 遭律師責罵為弱智

迷昏返台閨蜜！女大生LINE男友來性侵　幫戴套在旁拍攝

爸媽搭客運北上打來報平安！女兒下秒接噩耗毛翻

怕小鬼搶飯碗！KID爆鏡頭外玩到翻臉

「鬼峮戀」小鬼首發聲…釣出楊丞琳！

路邊「2000萬法拉利458」大咖車主是他！

沙發睡死！她被貓媽當產檯秒嚇醒

爬山驚見七星劍插地板！網看完毛炸

更多

最夯影音

更多
時尚達人號召30人北車改造街友　把他「變成型男」重拾自信笑顏

時尚達人號召30人北車改造街友　把他「變成型男」重拾自信笑顏
李佳穎大口吃甕缸雞好療癒　KID讚她懂吃「拿龍蝦的頭熬湯」

李佳穎大口吃甕缸雞好療癒　KID讚她懂吃「拿龍蝦的頭熬湯」

陳喬恩視訊男友甜喊「寶貝」！　和寵物對話「疊字猛撒嬌」

陳喬恩視訊男友甜喊「寶貝」！　和寵物對話「疊字猛撒嬌」

影片曝光！中正紀念堂隨機砍人　老婦菜刀狂揮追擊路人...1女受傷

影片曝光！中正紀念堂隨機砍人　老婦菜刀狂揮追擊路人...1女受傷

日本爸綁頭巾扮師傅只服務兒子　家庭式10元迴轉壽司鋪限定開張

日本爸綁頭巾扮師傅只服務兒子　家庭式10元迴轉壽司鋪限定開張

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面