安倍鬆口將率先鬆綁4國入境限制　日網友傻眼：台灣呢？

▲日本首相安倍晉三。（圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

日本首相安倍晉三18日在首相官邸召開新冠肺炎對策本部，對國內移動、營業限制鬆綁以及重啟海外往來等事項提出指示。安倍提到，將在有條件的前提下，優先開放越南、泰國、紐西蘭以及澳洲等四國旅客與日本互訪。對此，則有許多日本網友替台灣抱不平表示，「為什麼名單內沒有台灣，完全無法理解。」

根據《富士新聞網》報導，安倍晉三18日晚間在對策本部中提到，從19日起將開放國內都道府縣間等境內移動，解除包含部分首都圈與北海道的移動限制。此外，也將開放舉辦一定人數內的演唱會等娛樂活動。安倍也強調，民眾應該繼續維持新的生活模式，維持避免「3密」的防疫措施。

なぜ台湾が含まれないのか納得できません — タックン (@gitch482805031) June 18, 2020

安倍認為，雖然禁止海外人士入境的政策有效降低了境外移入的危險，不過如今疫情告一段落，為了恢復經濟發展，必須階段性地重新開放海外人士入境。為此，日本政府認為越南、泰國、紐西蘭以及澳洲疫情趨於平緩，因此將與四個國家進行協議，將其率先列入鬆綁名單內。

安倍表示，未來將會以有條件的形式，例如透過入境前提供PCR檢測陰性證明、下載APP回報移動路徑以及事前提出訪日計畫等措施，優先開放商務客互訪。日本政府未來也將考慮各國的疫情，按照順序鬆綁對各國的入境限制。

對此，日本網友則認為，「為什麼沒有包含台灣，完全無法理解」、「按照日本現在的疫情，台灣才不想跟我們互訪吧」、「沒有包含台灣是因為日本疫情還沒被控制吧」等。