6/18搶iPhone SE 2代萬元有找　美妝控必敗大英博物館聯名套組只要618元

▲電商618年中慶期間，每天有精選商品一日限定下殺。（圖／業者提供）

記者洪菱鞠／台北報導

電商618年中慶進入活動正檔，不少獨家超殺商品、加碼優惠，只在6/18推出一日限定，像是人氣爆品Apple Watch S4 LTE快閃半價、iPhone SE 2代萬元有找，3C控必搶；美妝版討論度破表的ZEESEA大英博物館聯名套組，只要618元就能入手；另外，衛生紙、礦泉水等民生日用也有破盤價，今天買最划算。

東森購物

台鹽海洋鹼性離子水/礦泉水850ml x20瓶，東森價399元，下單再折20元

Acer SF314-57G-50MR輕薄筆電14吋/i5-1035G1/8G/PCIe 512G SD/MX250/W10，東森價26,900元

東妮寢飾100%精梳純棉涼被/冰咖啡紗涼感涼被-單人，多款任選，東森價990元

▲Acer SF314-57G-50MR 14吋輕薄筆電。（圖／翻攝自東森購物網）

PChome 24h購物

Sodastream電動式氣泡水機旗艦機，原價7,990元，特價6,500元

Legion Y7000SE 15.6吋i7窄邊電競筆電，原價39,990元，特價27,990元

3M細滑牙線棒超值包，500支入X3包，原價1,199元，特價915元

Yahoo奇摩購物中心

NIKE男女鞋童鞋多款任選，原價2,200元，6/18限定4.5折均一價999元

Dr.Wu買1送1結帳再84折：DR.WU角鯊潤澤修復精華30ml原價2,334元，6/18限定買1送1特價1,680元，加碼贈角鯊10ml

倍潔雅柔軟舒適抽取式衛生紙150抽，單箱14包6袋入，原價1,620元，特價829元，平均1抽0.066元

Yahoo奇摩超級商城

屈臣氏6/18限定全店結帳88折、彩妝77折；Biore排汗爽身淨味劑滾珠40ml 原價250元，特價199元

特力屋專區5折起、滿額最高現折600元；歌林10吋DC充電式風扇，原價1,290元，特價588元

七級風線上購物全店9折起；Panasonic國際牌美髮雙星精裝組，吹風機+直髮捲燙器，原價3,990元，特價2,730元

▲ZEESEA大英博物館聯名款埃及版套裝。（圖／蝦皮購物提供）

蝦皮購物

ZEESEA滋色大英博物館聯名款埃及版套裝，原價5,290元，優惠價618元

好自在INFINITY液體衛生棉13入組，原價1,937元，15:00～16:00限時搶購，優惠價999元

Apple Watch S4 LTE 40mm，原價21,900元，19:00～20:00限時搶購，優惠價10,950元

淘寶台灣

AirPods 搭配充電盒（不支援無線充電），原價5,290元，優惠價4,020元，宅配免運；搭配618超級買買券、數碼家電滿3,500元折700、滿2,400折500折扣碼，超值價2,820元

Timberland 男款小麥色磨砂革休閒鞋，原價4,500元，優惠價1,755元，宅配免運；搭配618超級買買券、服飾商品滿1,388元折688，超值價1,067元

日本製P&G寶僑3D洗衣球補充包，原價235元，優惠價223元，超取免運；搭配滿619元折618品類券，一次購買3包超值價51元，平均一包17元

▲Timberland 男款小麥色磨砂革休閒鞋。（圖／淘寶台灣提供）

▲New Balance 復古女鞋。（圖／台灣樂天市場提供）

台灣樂天市場

New Balance復古女鞋原價3,680元，特價2,760元。NewBalance旗艦店慶開幕，滿999元免運、滿1688元領券再折168元

DHC深層卸粧油買2送1超值組，原價2,149元，特價1,399元，滿1,499元領券再折200元，再享免運費優惠

大王尿布透氣舒柔黏貼型，原價1,352元，特價1,149元，滿3,000元領券再折300元再享免運費優惠

博客來

《小鼠波波和好朋友們》8冊遊戲套書，原價2,856元，一日特價799元

Beroso倍麗森日式簡約USB強風雙葉片風扇（雙色），原價980元，特價399元

KINTO / ACTIVE TUMBLER運動魔法瓶600ml，原價1,550元，結帳價1,287元

生活市集

小米手環新色4組合，包括彩色款x1+保護貼x2，原價1,280元，特價792元

iPhone SE 2代SE 64G送空壓保護套，原價14,500元，特價9,999元，6/18中午12:00開放App限時快搶

倍潔雅柔感抽取式衛生紙150抽x60包，原價1,170元，特價600元，平均每包10元

▲小米手環新色4。（圖／生活市集提供）

松果購物

Redmi紅米Note 8T，原價5,299元，特價2,999元

Dyson Pure Hot+Cool Link HP04，原價30,000元，特價17,999元

三星Galaxy Tab S6 Lite 128G，原價13,990元，特價9,999元，中午12:00開賣

friDay購物

Glasslock分格微波強化玻璃保鮮盒-鮮選樂活8件組，原價2,386元，特價899元

標太郎豬肉手工水餃任選5包（免運組），原價750元，特價675元

百貨通新潮流插電式電動刨冰機2入組，贈製冰盒x 2，原價2,880元，特價1,499元

愛合購

野人舒食低溫烹調舒肥雞胸肉，原價一片119元， 100包團購價5,279元免運，平均每包52.8元，13種口味任選

花蓮佳興招牌檸檬汁1460ml，原價一罐150元，24罐團購價2,920元免運，平均一罐121.7元

亞尼克季節限定-芒果檸檬寒天/黑魔粒雙漩/原味/特黑任選，一條原價485元，25條團購價7,258元免運，平均一條290.3元

ShopBack購物回饋網

11:00～13:59蝦皮商城限時加碼最高10%（原最高3.5%）

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