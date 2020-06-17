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手刀準備！「iPhone SE、Switch」限時強品　6/18網購超殺價曝光

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東森購物618年中大促，Apple旗艦館獨家優惠最低下殺77折（圖／翻攝自東森購物網）

▲東森購物618年中大促，Apple旗艦館獨家優惠最低下殺77折。（圖／翻攝自東森購物網）

記者洪菱鞠／台北報導

電商年中慶決戰618，除了拼第二波好康再加碼，6/18當天優惠也一一曝光，包括滿額超取免運、送萬份鬍鬚張滷肉飯及達美樂比薩，強品必搶則有Apple Watch S4 LTE快閃半價、iPhone SE 2代萬元有找、各大通路缺貨冠軍Switch特別版主機現貨開賣，想入手的話，趕快設鬧鐘提醒自己才不會錯過。

東森購物618年中大促主推電視購物全面回饋20%東森幣、限金額登錄週週抽iPhone 11、199元超值價加購限量刮刮卡抽現代汽車等多項優惠，6/18當天消費登記抽免單，將抽出6名幸運會員由東森購物全部買單，此外，凌晨00:00起至晚間23:59止，Apple旗艦館更祭出每筆消費回饋5%提貨券無上限，搭配指定信用卡分期滿額最高回饋11%，高價商品買起來最划算，iPhone 11 Pro Max 512G活動價44,888元，提貨券+刷卡金最多回饋7,182；iPhone SE 64G活動價13,599元，提貨券+刷卡金最多回饋2,176，消費滿618元還可抽6,180元東森幣。

蝦皮購物6/18正式日再推獨家超殺優惠，消費滿99元享指定超商免運之外，整點瘋搶從凌晨0點起先祭出金條下殺7折，22點開搶Nintendo Switch紅藍主機，只要6,180元。品牌旗艦店也接力下殺，快閃半價夯品Apple Watch S4 LTE僅10,950元、未來美8分鐘極速補水面膜買一送一、好自在液體衛生棉13入組千元有找。另集結近50項站上熱銷爆款，包括樂扣樂扣7件組、ZEESEA大英博物館聯名套組，皆均一價618元。

Apple Watch S4、Switch（圖／業者提供）

▲蝦皮618推出超強夯品，Apple Watch S4下殺5折，Switch紅藍主機整點開搶只要6,180元。。（圖／業者提供）

生活市集618年中慶加碼推出第二波人氣大牌商品特惠、天天一爆品推當日限定破盤價，像是專櫃級天絲兩用被床包組原價2,780元、特價1,061元，6/18更有多檔限定夯品下殺可搶購，「小米手環新色4組合」祭出6.2折超值價，App專屬限時特賣於12:00推出「Apple iPhone SE 2代SE」64G加贈空壓保護套，14,500元，特價9,999元；20:00再加碼「Switch動物森友會特別版主機+動物森友會遊戲」現貨快搶。

愛買線上購物Friday購物平台有1折商品限量搶，6/18 11:00預計開賣「澎澎MAN綠茶多酚沐浴乳1200g」，原價206元，特價只要20元；另限量開賣Switch主機優惠組，14:00販售「Nintendo Switch 2019新款主機-紅藍手把+指定遊戲片3片+螢幕保護貼」售價15,500元，17:00推出「Nintendo Switch 2019新款主機-灰手把+指定遊戲片3片+螢幕保護貼」售價14,500元。

遠傳friDay購物6週年生日慶第二波，除了有6元限搶精選商品，每日中午12:00限時快閃，還有鐵粉必敗的SK-II超級品牌日，6/17～6/21限時5天，強推4大限定明星商品組下殺56折起，PITERA超肌因套裝原價4,588元、PITERA 超肌能套裝原價4,221元，皆特價2,610元；青春敷面膜6片3盒加送1盒的青春面膜組，原價11,000元，特價7,425元；青春露+青春露限定版黑色的青春雙重組，原價17,183元，特價11,543元。購買指定商品獨家加贈最高500 f幣，部分明星組合商品限量供應，要買要快。

friDay購物SK-II超級品牌日（圖／friDay購物提供）

▲SK-II PITERA超肌能套裝。（圖／遠傳friDay購物提供）

friDay購物SK-II超級品牌日（圖／friDay購物提供）

▲SK-II PITERA超肌因套裝。（圖／遠傳friDay購物提供）

momo購物網618年中大促於6/18～6/21正式展開，加深回饋主打6大好康，「整點搶最高999紅包」、「消費滿1,618元登記送萬份鬍鬚張滷肉飯及達美樂比薩」、「下單抽61.8萬總獎金」、「組隊賺最高18%回饋」、「下單抽gogoro」以及「30家銀行最高回饋20%」。同時祭出SAMSUNG智慧型手機、契爾氏金盞花超導修護組、Staub鑄鐵鍋、Roots logo上衣等精選商品3.8折起。

露天拍賣也將於6/18活動日再加碼4項超殺優惠，特殺商品每4個小時定時更換，數十項商品輪番下殺，當日早上10點起至24點，推出整點限量優惠折扣碼，推出超狂折扣碼滿101元現折100，挑戰1元結帳，還有超低門檻享限量優惠，消費滿168元於全家、OK超商、萊爾富3大超商取貨免運，當天刮刮樂人人都有機會獲得$618限量優惠折扣。

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