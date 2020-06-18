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Switch現貨到！4大平台今輪流5波時段開賣　東森超過200台上午10點最早賣

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▲▼愛買520突襲開賣Switch組合包。（圖／業者提供）

▲今（6/18）有4大平台相繼推出Switch主機現貨限時搶購。（圖／業者提供）

記者洪菱鞠／台北報導

不用再等預購通知，各大通路缺貨冠軍任天堂Switch又有貨可以賣了！東森購物、蝦皮購物、愛買線上購物Friday購物、生活市集都在今（6/18）推出現貨限時特賣，紅藍、灰色、動森特別版主機都能買到，其中東森購物更是一次上架超過200台，最早將於上午10點開放搶購。

東森購物網準備超過200台Switch，將於6/18上午10:00一次上架開賣，提供紅藍、灰色主機與動森特別版主機選購，搭配動物森友會遊戲片組合，東森價最低下殺13,618元，搭配指定信用卡限量登錄再享最高10～11%回饋，凱基銀行累積分期滿8,000元再送800刷卡金，或是刷匯豐單筆分期滿10,000元送800元東森提貨券。

▲▼愛買開賣Switch動森機。（圖／業者提供）

▲動森特別版主機。（圖／業者提供）

蝦皮購物也在6/18整點瘋搶強打Nintendo Switch主機續航版，預計晚間22點開賣，原價9,780元，下殺63折，活動特價6,180元，下單再搭配凱基銀行信用卡，單筆分期滿6,180元，享限量最高20%超殺回饋，換算最高可再獲得刷卡金回饋1,236元，等於以5折價格就能把Switch帶回家，現省近5千元。另外，《集合啦！動物森友會》中文版也在同一時段開搶，原價1,890元，活動價1,490元。

愛買線上購物Friday購物平台限量開賣Nintendo Switch主機優惠組，14:00先推「Nintendo Switch 2019新款主機-紅藍手把+指定遊戲片3片+螢幕保護貼」售價17,860元，促銷價15,500元；17:00則是「Nintendo Switch 2019新款主機-灰手把+指定遊戲片3片+螢幕保護貼」，售價16,860元，促銷價14,500元。預計6/22陸續出貨，下單再抽一年民生用品。

生活市集主推App專屬限時特賣，6/18加碼20:00場次推「Switch動物森友會特別版主機+動物森友會遊戲片」現貨快搶，活動價1,1570元。另於6/19中午12:00準時開搶「Switch遊戲健身環大冒險」，原價2,550元，特價2,199元。

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