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618網購省錢攻略大公開　隱藏版回饋最高拿5000

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東森購物618年中慶（圖／翻攝自東森購物網）

▲電商618年中慶，記下搶購攻略，買起來更省錢。（圖／翻攝自東森購物網）

記者洪菱鞠／台北報導

電商618年中慶競爭激烈，美妝、保健、3C、家電與生活品類等買氣飆漲，想趁這檔採買一波的話，除了鎖定特價商品搶便宜，運用折價券、搭配指定信用卡、看準時間下單，可以讓回饋再加碼，荷包省更多。網購業者大方公開搶購攻略，教你怎麼買最划算。

東森購物年中慶，Apple旗艦館祭出獨家優惠最低下殺77折，AirPods Pro用6,090元即可入手、iPhone全系列83折起，6/18當天凌晨00:00起至晚間23:59止，更祭出每筆消費回饋5%提貨券無上限，再搭配指定信用卡分期滿額最高回饋11%，買起來超划算，例如iPhone 11 Pro Max 512G活動價44,888元，提貨券+刷卡金最多回饋7,182；iPhone SE 64G活動價13,599元，提貨券+刷卡金最多回饋2,176，消費滿618元還可抽6,180元東森幣。

東森購物618年中大促，Apple旗艦館獨家優惠最低下殺77折（圖／翻攝自東森購物網）

▲東森購物618年中大促，Apple旗艦館獨家優惠最低下殺77折。（圖／翻攝自東森購物網）

Yahoo奇摩購物中心「618年中狂歡購」正慶活動開跑，瞄準目標商品存入購物車，湊足滿額集結於單日一起結帳，爽拿購物金，滿額再抽Dyson吹風機，其中，購買民生用品單日累積消費滿2,000元拿250購物金、時尚流行/美妝商品單日累積消費滿5,000元拿5,500刷卡金、買3C家電單日累積消費滿20,000元拿1,500購物金，並使用2張不同的指定銀行信用卡，單筆滿5,000元拿500元刷卡金、滿20,000元拿2,200元刷卡金，最高總計可獲得5,000隱藏版回饋。另外，透過App行動下單，結帳再送1%購物金。

露天拍賣年中狂購趴也有2大省錢攻略，「每日特殺+10%P幣回饋」、「特價優惠+彩票+10%P幣回饋」，活動天天推出熱門商品輪番特殺，包括SKII青春露75ml超值下殺35折、GoPro HERO8 Black不到6千元，使用Pi拍錢包結帳付款，還可享加碼回饋；另外，消費即送彩票，彩票一張抵現金1元，商品最高再享7折優惠，飛利浦音波震動電動牙刷免4千即可入手、第五代mkookm萌卡丘兒童相機以及便攜薰香機、8吋DC節流循環風扇，皆有好康折扣價格外，搭配彩票可享最低8折優惠，結帳付款加碼再拿10%P幣回饋。

蝦皮購物618年中慶（圖／蝦皮購物提供）

▲蝦皮購物公開「6/18搶購三訣」讓消費者好玩又好賺。（圖／蝦皮購物提供）

蝦皮購物在主活動前夕公開6/18當天搶購三訣，「一搶」0點、12點、18點開搶全站、商城及蝦皮24h折價券，最高可折2,200元；11點、23點加碼搶全站6折券，不限金額、最高可折618元。「二玩」站上5款in-app遊戲，蝦幣、優惠券等獎勵全數加倍。「三下單」消費滿99元享指定超商免運，還有限時特賣專區0元免運，另攜手Dyson、屈臣氏、康是美等17家品牌旗艦店，推出17小時不間斷的5折優惠；早上6點至7點、晚上18點到19點，前1,618位下單且訂單金額達618元的消費者，還可以再瓜分10萬蝦幣。

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