▲Dyson年中盛典超狂特殺，只在MOMO 618超狂購物節，精選商品下殺5折起。



圖、文／dyson提供

疫情趨緩，政策解封，報復性消費點燃網路年中慶第一波戰火，戴森（Dyson）攜手MOMO購物中心推出618年中盛典獨家超狂特殺，頂規「Dyson V11TMAbsolute無線吸塵器」不用領券現折NT$4,000；2020年新式Dyson Supersonic HD03桃色吹風機活動價NT$14,600，買就送冰沙果汁機；除了單機優惠，另推出與地表最強捲髮器Dyson AirwrapTM的獨家組合，入手明星雙主機只要NT$26,900，再享2,000禮券與滿額好禮；另外，各項超殺Dyson商品限時限量天天搶，檔檔挑戰巿場最低價，一次「戴」走多重優惠與高人氣Dyson產品只在MOMO 618超狂購物節！

平台獨家商品下殺53折起

除了各項高人氣商品超殺優惠外，戴森（Dyson）年中慶典更祭出通路獨家單品與明星產品組合，搭配全館活動挑戰通路最低價。

其中，通路獨家單品Dyson V10 Absolute無線吸塵器(黑)，雙主吸頭搭配五款配件吸頭，原價NT$26,900，MOMO 618獨家價NT$17,900，買就送Twinbird蒸汽熨斗(市價$2,480)再享滿額好禮，等於下殺53折；此外，平台獨家Dyson AirwrapTM全配版與Dyson Supersonic 全新HD03桃色吹風機明星組合，幫助秀髮保養兼化粧，原價NT$34,200，組合價NT$26,900，再加碼2,000禮券與滿額贈，等於下殺58折，數量有限，售完為止！

▲Dyson V10 Absolute無線吸塵器（黑），平台獨家價NT$17,900。



▲Dyson AirwrapTM全配版與Dyson Supersonic HD03桃色吹風機獨家組合NT$26,900。



不用領券直接現折 人氣單品超狂下殺

戴森（Dyson）年中盛典聯手MOMO 618超狂購物節，祭出多樣超殺單品，包含最強勁智能吸塵器「Dyson V11TM Absolute無線吸塵器」、夏日必備的「Dyson Pure CoolTM TP04 二合一涼風智慧空氣清淨機」，以及2020年新式Dyson Supersonic HD03全桃雙梳版吹風機，不用領券直接現折，即日起到６月底止，全館消費滿NT$10,000，加碼贈CORKCICLE 三層真空寬口杯（470ML）；滿NT$15,000，贈1000 MO幣；滿NT$20,000贈Oster Ball 果汁機；滿NT$25,000贈SODASTREAM GENESIS氣泡水機（滿額贈品恕不累送）。

▲最強勁智能吸塵器Dyson V11TMAbsolute無線吸塵器NT$22,900。



▲高人氣商品「Dyson Pure CoolTM二合一涼風智慧空氣清淨機TP04」，限量三天特殺價NT$17,900。