日媒曝：中國將在南海首次「雙航母軍演」　含侵台著陸訓練

▲解放軍海軍山東艦航母5月底出海演訓。（圖／翻攝自環球網）

記者陳政錄／綜合報導

針對美國海軍在南海動作頻頻，並將於8月舉行「環太平洋聯合演習」，日媒《產經新聞》日前引述北京方面的軍事消息來源稱，中國計畫於夏天在南海進行大規模軍演，過程中，將首度有解放軍兩艘航母同時參加。同時，解放軍演習內容還可能包括例行性的「著陸訓練」，為「假設入侵台灣」預作準備。

日媒報導引述北京方面的消息來源稱，中方此舉旨在透過出動航母進行大規模軍事演習，展示中方在西太平洋周邊的海上安全保障體系。

▲遼寧艦艦載戰鬥機降落。（圖／CFP）

值得注意的是，被認為將與遼寧號航母，一同進行演訓任務的中國首艘國產航母山東艦，已於5月25日從遼寧大連出航，艦載7架殲-15戰鬥機和2架直升機，進行武器裝備性能訓練。因此，《產經新聞》報導進一步判斷，這是中方在為夏季的大規模演習暖身。

事實上，解放軍早在上月14日起，就開始在渤海灣邊的唐山港京唐港區，舉行長達近兩個半月的軍事演習，以東部戰區主導。當時有消息稱，渤海演習完成後，解放軍將於8到10月移師南海，進行由南部戰區主導的下一波大規模軍事演習，更可能藉機奪取台灣的東沙群島、太平島。

對此，《產經新聞》報導引述一名中共解放軍官說法，表示雖然演習過程中，預計包括例行性的「著陸訓練（假設入侵台灣）」，但目的並不是要佔領東沙群島。

▲解放軍第72集團軍某陸航旅，日前剛組織直升機群飛奔「某海島」，展開機降著陸作戰演練。（圖／翻攝自央視軍事）

據了解，由美軍主導的環太平洋聯合演習將有美國、日本、越南等20多個國家參加，美國並在2018年取消邀請中國軍方參加該演習；近日，美國太平洋艦隊在官方臉書（U.S. Pacific Fleet）上指出，目前有3個航母打擊群，羅斯福號（USS Theodore Roosevelt-CVN 71）、雷根號（USS Ronald Reagan -CVN 76）以及尼米茲號（USS Nimitz-CVN 68），都在太平洋海域進行疫情的應對訓練，保護航行中船舶免受病毒侵襲以及維護區域的穩定。

《環球時報》報導稱，若日媒引述北京方面消息來源屬實，山東艦和遼寧艦航母均會參加此次解放軍南海演習，那麼這將是歷史上首次，中國在同一個軍事演習中，有兩個航空母艦戰鬥群參與。

►偷偷分享少女秘密！

►修圖修到厭世！這款CP值很可以