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台南喜樹灣裡市地重劃區展開重劃作業　黃偉哲：將為南區帶來發展新面貌

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▲台南市南區喜樹灣裡市地重劃區，市府展開重劃作業，將為南區帶來新風貌。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南市南區喜樹灣裡市地重劃區，市府展開重劃作業，將為南區帶來新風貌。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市南區喜樹灣裡市地重劃區，市府展開重劃作業，台南市議員周麗津關心進度，市長黃偉哲表示，本重劃區的開發將改善當地低漥淹水問題，並有效利用喜樹灣裡地區的地利之便，導入觀光遊憩資源，配合台86東西向快速道路將此地區與觀光勝地黃金海岸串連，建構整體藍綠網絡，將帶動南區觀光經濟發展。

台南市政府地政局表示，喜樹灣裡市地重劃區地政局於都市計畫通過後，已於108年宣布啟動市地重劃前置作業，惟因2019年農委會林務局不同意將區內省躬段998-16地號之保安林地解編納入重劃範圍，爰地政局請都發局調整都市計畫，刻正辦理都市計畫變更中，等內政部審議通過後，地政局後續預計於2020年9月辦理土地所有權人座談會，2020年12月提報市地重劃計畫書送內政部審核。

▲台南市南區喜樹灣裡市地重劃區，市府展開重劃作業，將為南區帶來新風貌。（圖／記者林悅翻攝）

地政局長陳淑美表示，台南市喜樹灣裡市地重劃區，除重劃工程由地政局負責開闢外，其中重劃區內公97用地（原為濕地公園）由工務局負責規劃設計，將配合當地環境妥為規劃。重劃區內市S8用地及停S22用地由台南市市場處，待市地重劃完成後另案招商改建，開發期間將盡量避免影響現有市場營運。

另為改善本重劃區域汛期淹水情形，於重劃區內規劃設置3座地下滯洪池及1座30cms大型抽水站，重劃區外（萬年公園）設置1座地下滯洪池，目前重劃工程，因辦理都市計畫變更，故暫停執行細部設計，上開4座地下滯洪池及大型抽水站之基本設計審查已於2020年6月16日召開審查會，預計今年底完成工程發包，明年辦理施工作業。

台南市政府地政局表示，本重劃區開發面積29.59公頃，共劃設9.95公頃住宅區、2.84公頃觀光發展特定專用區、5.31公頃商業區及公設用地11.49公頃 開發完成後可活化閒置營建署住宅基金土地，提供市民更好的社區環境，並兼顧民眾的生活機能以及環境保護，讓居民親近遊覽濕地生態公園，增加遊憩空間。

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