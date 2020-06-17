「全面清查、全面阻絕」不適任人員進入校園 　台南市教育局展現守護學童決心

▲台南市教育局長鄭新輝指出，為阻絕違反性平事件或其他不適任教育人員進入校園，全力守護學童安全，教育局決定擴大學校不適任人員篩檢對象。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

為阻絕違反性平事件或不適任教育人員進入校園，守護學童安全，台南市教育局決定擴大學校不適任人員篩檢對象，要求學校於進用正式或非正式、全時或部分時間之人員或志工，須落實篩檢與清查工作，凡有違反相關法令規定者，一律不得任用，已任用者也應依規定予以解聘，以展現落實守護學童安全的決心。



教育局表示，提供學童安全的受教環境是學校的基本條件，教育局和學校應以最嚴謹的態度和最嚴格的要求檢視在學校服務的每一位教職員工。目前臺南市在甄選正式教師的流程中已納入應試者的犯案紀錄查詢，凡發現有違反性平或其他不得擔任教師者一律不予錄取；對現任教育人員若經查有違反教育人員任用條例或教師法等不得擔任教育人員者，也會立即解聘並通報為全國不適任教育人員。



有鑑於學校對進用其他非正式人員之篩檢過程未盡周全，為避免阻絕不適任教育人員進入校園有防範缺口，教育局表示，自本學年度起將要求學校擴大篩檢與清查對象，針對學校正式教師以外的其他人員，包括兼任、代理、代課、社團教師、運動教練、教官、護理人員、職員、工友、廚工、實習人員或其他教學志工等，也一併納入查詢對象，全力阻絕不適任人員進入校園，以確保學童安全，讓家長放心。

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